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Cumhurbaşkanı Tatar, KKTCELL yöneticilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTCELL Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

29 Haziran 2021 Salı 19:00
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTCELL yöneticilerini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTCELL Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, KKTCELL’in kurum olarak bilim ve teknolojiyi yakından takip ederek, KKTC’ye önemli hizmetler verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, yenilikleri Kıbrıs Türk Halkı ile buluşturan KKTCELL yönetici ve çalışanlarını tebrik ederek teşekkürlerini iletti.

“KIBRISLI TÜRKLERİN DÜNYAYLA ENTEGRE OLMA ÇABALARINA BÜYÜK KATKI…”

KKTCELL’in gelişimini, kurulduğu günden bugüne yakından takip ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, izolasyonlara rağmen uluslararası şirketlerin Türkiye üzerinden KKTC’de yatırım yapmalarının, Kıbrıslı Türklerin dünyayla entegre olma çabalarına büyük katkı sağladığının altını çizdi.
Pandemi döneminde, KKTCELL tarafından yapılan başarılı birçok çalışma olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın teknoloji kullanımının, nüfusa oranla yüksek olduğunu belirterek, halkın teknoloji ve iletişim gereksinimlerini karşılamada önemli bir rol oynayan KKTCELL ailesine teşekkür etti.

“KIBRIS TÜRK HALKINA DAHA GELİŞMİŞ İNTERNET ERİŞİMİ VE TEKNOLOJİK OLANAKLAR SAĞLANMASI…”

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KKTCELL tarafından KKTC’ye yapılan yatırımların, Kıbrıs Türkü’nün çağdaş medeniyetler seviyesinde bir halk olduğuyla ilgili dünyaya önemli mesajlar verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, gerekli yasal prosedürlerin yerine getirilmesinin ardından 3G’den daha güçlü bir sisteme geçilerek Kıbrıs Türk Halkı’na daha gelişmiş internet erişimi ve teknolojik olanaklar sağlanmasının öneminin altını çizdi.
Devleti yönetenlerin birtakım hassasiyet ve sorumlulukları olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bahse konu hassasiyetlerin yerine getirilip, GSM operatörleriyle ortak bir uzlaşı zemini bulunarak gerekli yeni yatırımların yaşam bulmasını diledi.

“TEMMUZ AYI SONUNDA HALKIN YÜZDE 70’İNİN AŞILANMASININ HEDEFLENİYOR…”

Temmuz ayı sonunda halkın yüzde 70’inin aşılanmasının hedeflendiğini, bu oranın normalleşme adına önemli bir zemin oluşturacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, normalleşmeyle birlikte iletişim sektörü dahil her sektörde ekonomik çarkların daha da hızlı dönerek yapılan yatırımların karşılık bulacağına inanç belirtti.

Nüfusa ek olarak, ülkede bulunan öğrenci ve turistlerin de sayısı düşünüldüğünde, iletişim sektöründe sürekli yatırım yapılmasının önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yeni yatırımlar sayesinde verimliliğin artacağını, beklentinin bu yönde olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTCELL Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve kurum yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol da yer aldı.

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Son Güncelleme: 29.06.2021 19:28
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