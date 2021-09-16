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Cumhurbaşkanı Tatar KKTC Taekwondo, Karate ve Judo Federasyonu sporcularını kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen uluslararası seminer ve müsabakalara katılan KKTC Taekwondo, Karate ve Judo Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ve sporcuları kabul etti.

16 Eylül 2021 Perşembe 18:00
Cumhurbaşkanı Tatar KKTC Taekwondo, Karate ve Judo Federasyonu sporcularını kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC Taekwondo, Karate ve Judo Federasyonu’na bağlı sporcular, bir hafta önce Kırgızistan’da gerçekleştirilen uluslararası seminerde büyük bir başarı göstererek hem ferdi, hem de takım müsabakalarında şampiyon oldu. 
Kazandıkları şampiyonluk kupasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim eden sporcular ülke adına büyük bir başarıya imza attı. 

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Kabulde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; “Çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Disiplinli bir şekilde azimle çabalayarak, ailenizin de desteğiyle bize bu güzel başarıyı getirdiniz. Sizi tebrik ediyor ve çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Uluslararası engellere rağmen sporcularımızın farklı yerlerde ve farklı etkinliklerde başarılı bir şekilde bu temasları sürdürebildiklerini görüyorum. Bu beni memnun etmiştir. Uluslararası etkinlikte kazandığınız bu başarı da spor tarihimizde gurur verici başarılar arasında yerini almıştır” dedi.  
Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.
 

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Son Güncelleme: 16.09.2021 18:33
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