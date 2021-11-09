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Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu heyetini kabul etti

09 Kasım 2021 Salı 20:15
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu heyetini kabul etti

CUMHURBAŞKANI TATAR: “GENÇLERİMİZİN BAŞARILARI BİZE GÜÇ VERİYOR”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet İngenç, federasyon olarak KKTC bayrağı ile katıldıkları müsabakaları ve elde edilen farklı başarıları Cumhurbaşkanı Tatar’la paylaştı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, federasyonu yıllardır yürüttükleri çalışmalarından dolayı kutlayarak, gençlere fırsat verilmesinin ve uluslararası camiada bizi KKTC bayrağı ile temsil eden gençlerin olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Tatar, Kıbrıslı Türklere uygulanan spor ambargolarına rağmen yapılan bu gibi faaliyetlerin KKTC’nin tanıtılmasına ve devlete güç verdiğini ve olumlu yansımaları olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, devletimizin kendi insanlarına, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin gençlerine ve çocuklarına her türlü spor alanında fırsatlar verebilmesinin öneminin altını çizdi.
Kabulde Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.
 

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Son Güncelleme: 10.11.2021 00:21
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