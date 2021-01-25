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Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı ve beraberindekileri kabul etti

25 Ocak 2021 Pazartesi 18:00
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı ve beraberindekileri kabul etti
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“FEDERASYONUN TEMASLARI KKTC’NİN HAKLI DAVASINA DESTEK OLUYOR”
TATAR’DAN “FAMAGUSTA CUP” TURNUVASININ PLAJ HENTBOLU AYAĞININ MARAŞ SAHİLİNDE YAPILMASINA DESTEK
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı Tatar’a, görüşmede, KKTC Hentbol Federasyonu’nun çalışmaları ve 13 ülkenin katılımıyla geçen yıl düzenlenmesi planlanan ancak koronavirüs salgınından dolayı ertelenen “Famagusta Cup” turnuvası hakkında federasyon yetkilileri tarafından bilgi verildi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  KKTC Hentbol Federasyonu’nun uluslararası temaslarının büyük önem taşıdığını ve bu çalışmaların KKTC’nin haklı davasına destek olduğunu belirterek, federasyon yetkililerini tebrik etti.
Kıbrıslı Türkler tarafından yıllardır verilen mücadelenin meşruiyetinin uluslararası temaslarla mühürlendiği görüşünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Federasyon’un uluslararası temaslarına imkânlar çerçevesinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

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Tatar, ayrıca Federasyon’un Famagusta Cup turnuvasının plaj hentbolu ayağının, bir süre önce halka açılan kapalı Maraş sahilinde yapılması düşüncesine destek vererek, bu konuda Federasyon’a gereken yardımın ve kolaylığın yapılacağı sözünü verdi.
“KIBRIS TÜRK HALKININ ULUSLARARASI SPOR ALANINDA HAK ETTİĞİ YERİ GELMELİ” 
Cumhurbaşkanı Tatar, “Aşı programının başlamasıyla, salgının bir an önce sona ererek, hak ettiğimiz güzel ortamda spor yapma imkânı yeniden yakalanmasını temenni ediyoruz. KKTC gençliğinin yapmış olduğu spor faaliyetleri takdir ediyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, sporun barış, dostluk, kardeşlik, dayanışma olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının uluslararası spor alanında hak ettiği yeri gelmesi temennisini de dile getirdi.
Kıbrıs Türk halkı gençliğinin uluslararası kamuoyundan takdir görmesi gerektiği görüşünü dile getiren Tatar, bunun “BM sözleşmelerine göre inkar edilemeyecek önemli bir insanlık hakkı” olduğunu söyledi. 
Federasyon başkanı Bahadır Ayhan, görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar’a görevinde başarılar dileyerek, Cumhurbaşkanı’nın spor konusunda yapılacak uluslararası temaslara destek vermesi ümidini dile getirdi.
 

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Son Güncelleme: 25.01.2021 19:09
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