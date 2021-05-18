banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çanlar, YDP için çalarken
Çanlar, YDP için çalarken
İzlemek bile yorucu
İzlemek bile yorucu
Bu zihniyetle açılmaz olaydık!
Bu zihniyetle açılmaz olaydık!
Devlet bu kadar mı zengin de haberimiz yok!
Devlet bu kadar mı zengin...
banner376

Cumhurbaşkanı Tatar, Kırım Tatarlarının sürgün edilişinin 77. yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı

 

18 Mayıs 2021 Salı 16:30
Cumhurbaşkanı Tatar, Kırım Tatarlarının sürgün edilişinin 77. yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı
banner337

“KIRIM TATARLARININ ACISI ACIMIZDIR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırım Tatarlarının yurtlarından sürgün edilişinin 77. yıl dönümü nedeniyle açıklama yaparak, Kırım Tatarlarına destek belirtti. Tatar, “Kırım Tatarlarının acısı acımızdır” vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasında,  “Dünya tarihinde kara bir leke ve büyük bir insanlık suçu olarak yer alan Kırım Tatarlarının yurtlarından sürgün edilişinin 77. yıl dönümünü büyük bir üzüntüyle yeniden anıyoruz” dedi.

banner341
18 Mayıs 1944 tarihinde Kırım Yarımadası'nda yaşayan Kırım Tatarlarının, dönemin Sovyetler Birliği hükümeti tarafından silah zoruyla yurtlarından çıkarıldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kırım Tatarlarının, Orta Asya’daki çalışma kamplarına sürüldüğünü, sürgün sırasında ve çalışma kamplarında binlerce yaşlı, çocuk ve kadının hayatını kaybettiğini hatırlattı.

“Bugüne kadar Kırım Tatarlarının bütün hak ve menfaatleri ayaklar altında çiğnenirken, Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin 2014 yılında Rusya tarafından yasa dışı şekilde ilhak edilmesi de yeni acılara neden olmuştur” ifadelerini kullanan Tatar, şunları kaydetti:  

“Kıbrıs’ta Enosis hedefli Rum saldırılarında, 1963- 1974 döneminde sürgünün ve göçün büyük acılarını yaşayan Kıbrıs Türk halkı, her şeye rağmen mücadeleye devam eden Kırım Tatarlarının yanında olmaya ve acılarını paylaşmaya devam edecektir.”

Şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına, sürgün yollarında ve çalışma kamplarında hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kırım Tatarlarının özgürlük ve bağımsızlıklarına kavuşmalarını ve 1944 yılından bu yana devam eden acılarının sona ermesini en içten duygularımla temenni ediyorum” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 18.05.2021 16:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı..
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı..
KTTB: “Ülke nüfusuna göre risk grubundaki kişilerinin hangi yüzdelik oranında aşılandığı bilinmezken karantinasız ülke girişlerinin başlatılması halk sağlığı açısından tehdit”
KTTB: “Ülke nüfusuna göre risk grubundaki kişilerinin hangi yüzdelik oranında aşılandığı bilinmezken karantinasız ülke girişlerinin başlatılması halk sağlığı açısından tehdit”
YÖDAK Başkanı Avcı GAÜ heyetini kabul etti
YÖDAK Başkanı Avcı GAÜ heyetini kabul etti
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nden 19 Mayıs mesajı
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nden 19 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Tatar gençlere seslenerek “KKTC’yi koruyunuz” dedi
Cumhurbaşkanı Tatar gençlere seslenerek “KKTC’yi koruyunuz” dedi
Sadıkoğlu: “Kendinizi; gelişmeye, yeniliğe açık gençler olarak yetiştirin”
Sadıkoğlu: “Kendinizi; gelişmeye, yeniliğe açık gençler olarak yetiştirin”
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı..
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı..
Serdaroğlu’ndan 19 Mayıs mesajı
Serdaroğlu’ndan 19 Mayıs mesajı
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim