Cumhurbaşkanı Tatar, Kırım Tatarlarının sürgün edilişinin 77. yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı

“KIRIM TATARLARININ ACISI ACIMIZDIR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırım Tatarlarının yurtlarından sürgün edilişinin 77. yıl dönümü nedeniyle açıklama yaparak, Kırım Tatarlarına destek belirtti. Tatar, “Kırım Tatarlarının acısı acımızdır” vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasında, “Dünya tarihinde kara bir leke ve büyük bir insanlık suçu olarak yer alan Kırım Tatarlarının yurtlarından sürgün edilişinin 77. yıl dönümünü büyük bir üzüntüyle yeniden anıyoruz” dedi.

18 Mayıs 1944 tarihinde Kırım Yarımadası'nda yaşayan Kırım Tatarlarının, dönemin Sovyetler Birliği hükümeti tarafından silah zoruyla yurtlarından çıkarıldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kırım Tatarlarının, Orta Asya’daki çalışma kamplarına sürüldüğünü, sürgün sırasında ve çalışma kamplarında binlerce yaşlı, çocuk ve kadının hayatını kaybettiğini hatırlattı.

“Bugüne kadar Kırım Tatarlarının bütün hak ve menfaatleri ayaklar altında çiğnenirken, Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin 2014 yılında Rusya tarafından yasa dışı şekilde ilhak edilmesi de yeni acılara neden olmuştur” ifadelerini kullanan Tatar, şunları kaydetti:

“Kıbrıs’ta Enosis hedefli Rum saldırılarında, 1963- 1974 döneminde sürgünün ve göçün büyük acılarını yaşayan Kıbrıs Türk halkı, her şeye rağmen mücadeleye devam eden Kırım Tatarlarının yanında olmaya ve acılarını paylaşmaya devam edecektir.”

Şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına, sürgün yollarında ve çalışma kamplarında hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kırım Tatarlarının özgürlük ve bağımsızlıklarına kavuşmalarını ve 1944 yılından bu yana devam eden acılarının sona ermesini en içten duygularımla temenni ediyorum” dedi.