Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’ni kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Öznur ve Topcan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, 1878’den 1974’e, Kıbrıs’taki cezaevlerinin durumunu, “çalkantılı” politik yılları, mahkumlara ilişkin düzenlemeler ve kuralları, disiplin, af, firar, idam ve intihar gibi konuları ve mahkumların tahliye sonrası yaşantılarını anlatan, Dr. Servet Sami Dedeçay’ın, ölümünden önce hazırladığı “Kıbrıs İnfaz Sisteminin Sosyo-Politik Yapısı ve Cezaevlerinin Görevi” adlı iki ciltlik eseri takdim etti.

Kitabın Kıbrıs Türk tarihi için önemli bir kaynak olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Servet Sami Dedeçay’ın ölmeden önce kitabın yayımlanmasını vasiyet ettiği Nazım Topcan’ı bu görevi yerine getirmesi nedeniyle tebrik etti.

“KIBRIS TÜRKÜ’NÜN NE DENLİ ÇETİN MÜCADELELERLE BU TOPRAKLARDA VAR OLDUĞUNUN ÖĞRENİLMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ESER”

Cumhurbaşkanı Tatar, genç kuşakların, Kıbrıs Türk Halkı’nın bu topraklarda ne denli çetin mücadelelerle var olduğunun, Dr. Servet Sami Dedeçay’ın iki ciltlik bu eseri vasıtası ile öğrenileceğine inanç belirtti.

İngiliz Sömürge Yönetimi döneminde, kurum ve kuruluşları ile Kıbrıs Türk Halkı’nın bu topraklarda var olabilme adına gösterdiği mücadelenin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Servet Sami Dedeçay ve kardeşi Ahmed Sami Topcan’ın topluma verdiği hizmetlerin unutulmayacağını kaydederek her iki müstesna ismi yad etti.

“YAYINCILIĞIN NE OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUM”

Uzun yıllardır medya ve yazın sanatının içerisinde bir kişi olarak arzusunun tarihe iz düşecek kaynaklar yaratmak olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul’da yaşadığı dönemde Kıbrıs Türk Kültür Derneği başkanı olarak “Kıbrıs Türk Kültür Dergisi” ve “Kıbrısım” isimli iki dergi çıkardığını söyledi.

Bu dergilerde Doğan Harman, Bülent Fevzioğlu, Özer Hatay, Ersin Taşer ve Özker Yaşın gibi birçok yazarın yazılarını yayımladıklarını ve Kıbrıs’a yolladıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar “Yayıncılığın ne olduğunu çok iyi biliyorum” dedi.

Nazım Topcan da yaptığı konuşmada, halası olan Dr. Servet Sami Dedeçay’ın, bu eserin yayımlanmasını ölmeden önce kendisine vasiyet ettiğini belirterek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “Kıbrıs İnfaz Sisteminin Sosyo-Politik Yapısı ve Cezaevlerinin Görevi” adlı iki ciltlik eseri takdime etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Topcan, Dr. Servet Sami Dedeçay’ın, modern Kıbrıs Türk kadına örnek olmuş bir şahsiyet olduğunu vurgulayarak Dedeçay’ın çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.