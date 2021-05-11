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Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliğini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12 Mayıs Dünya Hemşireler günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Bolat ve bazı yetkilileri kabul etti.

11 Mayıs 2021 Salı 14:45
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliğini kabul etti
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Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, özellikle pandemi döneminde gece gündüz durmadan özverili ve fedakârlık içeren hizmetler veren tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Tatar, gerek özel gerekse devlet hastanelerinde sağlık altyapısında eskiye kıyasla önemli gelişmelerin olduğunu belirterek, halkımızın sağlığı, refahı ve mutluluğu için elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Her türlü kurum ve kuruluşuyla devletimizin çatısı altında çocuklarımızın gelecekte daha güzel günlere kavuşabilmeleri için bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tatar, Kırım Savaşı’nda hizmetleri olan ve tarihe örnek olarak geçmiş hemşire Florence Nightingale’e atıfta bulunarak kıdemli hemşireler sayesinde hemşirelik mesleğinin daha iyi yerlere geleceğine inanç belirtti.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği heyeti ise Cumhurbaşkanı Tatar’a yaptıkları nezaket ziyaretinde birliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

      


 

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Son Güncelleme: 11.05.2021 15:37
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