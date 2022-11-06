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Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi İle Bir Araya Geldi

06 Kasım 2022 Pazar 18:00
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi İle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da, Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ve konseyde yer alan 28 dernek yetkilisiyle bir araya geldi. 

Toplantıda, Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Fahri Zihni, konsey kurucusu ve Fahri Başkanı Özkan Hıfzı ve diğer 28 dernek yetkilisi, Cumhurbaşkanı Tatar’a, konsey ve derneklerin çalışmaları hakkında bilgi verdi, taleplerini iletti. 

Tatar’a eşi Sibel Tatar eşlik ederken, KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin de toplantıda hazır bulundu. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Tatar’a, Londra’ya gerçekleştirdiği ve okullar ile toplumun temsilcilerini ziyaretinden ötürü teşekkür edildi. 

Toplantı, şehitler huzurunda yapılan bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. 

Açılış konuşmasını yapan Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Fahri Başkanı, Kurucusu Doktor Özkan Hıfzı, Cumhurbaşkanı Tatar’ın her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Hıfzı, Londra’daki Kıbrıs Türk toplumunun sorunlarını iletti, buradaki toplumun tek istediğinin sorunların çözümü olduğunu kaydetti. En büyük sorunlarının eğitim olduğunu, artık Londra’ya tam teşkilatlı bir kolej kurulmasının zamanının geldiğini söyleyen Hıfzı, dil, örf adetler ve kültürün yaşatılması için geleceğe yönelik atılacak bu adımın önemli olduğunu belirtti. 

Hıfzı, seçme ve seçilme konusunda adım atılmasını da isteyerek, buradaki topluma ilk etapta seçilme değil ama seçme hakkı verilebileceğini, böylelikle siyasi partilerin buradaki toplumun sorunlarına daha çok eğilebileceğine işaret etti. 

Bina konusunda da sıkıntı yaşandığını ifade eden Hıfzı, ayrıca askerlik yasası ile ilgili de adım atılması gerektiğini çünkü gençlerin askerlikten ötürü KKTC’ye değil başka ülkelere tatile gittiğini söyledi. 

Hıfzı, KKTC’nin kuruluşunu konseyin her zaman desteklediğini söyleyerek, “KKTC vatanımızdır tanıtmak için çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

- Zihni

Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Fahri Zihni de, dernekleri hakkında bilgi verip, çalışmalarını anlattı.

Zihni, özellikle eğitime önem verilmesini istedi ve milli eğitim bakanlığına bu konuda çağrıda bulundu. 

Konseyi oluşturan derneklerin yetkilileri de, Kıbrıs Türk toplumunun sıkıntılarının aşılması, birlik beraberliğin artırılması, örf ve adetler ile kültürün yaşatılması, ambargoların kaldırılması, okullarda Türkçe dilinin öğretilmesi, Türklük kökeninin araştırılması ve gençlerin bir araya gelmesi için çalışmalar yaptığını anlattı. 

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Londra’ya ziyaretin kendisi için bir anlamda nostaljik olduğunu ifade ederek, her zaman vatana ve Kıbrıs Türk halkına hizmet vermek için çalıştığını söyledi. 

Londra’da yemsilciliğin açılması ve İngiltere mücadelesinde emeği olan Faik Müftüzade’yi anarak, teşekkür eden Tatar, 

İngiltere’de bulunmasında ve en iyi yerlerde eğitim almasına katkısı olan amcaları Sermet ve Hasan Tatar’ı da andı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta acı bir dönem yaşandığını, geçmişte insanlığa aykırı saldırılara, şimdi de ambargolara karşı direnen Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle mücadeleyi ve milli davayı sürdürdüğünü söyledi. 

Büyük bir mücadele verildiğini ifade eden ve bu mücadeleye destek veren herkese teşekkür eden Tatar, “Kahraman bir halkın evlatları olarak bu mücadeleyi sürdürüyoruz” dedi.  

KKTC’nin bugün çok önemli bir noktaya geldiğini, bölgede ve Türk dünyası içinde önemli bir devlet olarak yer aldığını ifade eden Tatar, bu çerçevede Kıbrıs Türk halkının buradaki soydaşlarının KKTC’ye verdiği desteğin önemine dikkat çekti. 

Buradaki soydaşlarının KKTC’nin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkısı olduğunu ifade eden Tatar, bu çerçevede Londra’daki Kıbrıs Türk toplumunun sorunlarının çözümünün, özellikle eğitimin büyük önem olduğunu kaydetti. 

İletişim ve teknolojinin çok geliştiğini, şimdi birlikteliğin daha kolay olduğunu, hiçbir şeyin uzak olmadığını ifade eden Tatar, “Daha güçlü bir KKTC yaratılacak. Buradaki halkımıza da her zaman destek verilecek. Buradaki soydaşlarımız KKTC’nin kopmaz bir parçasıdır” dedi. 

Gençlere ve konseyde daha da fazla yer almalarına önem verilmesi gerektiğini ifade eden Tatar, “Dilek ve temennimiz geleceğe birlikte hareket etmektir. Ortak bağlılık KKTC’dir. Halk olarak zoru başardık. Şimdi devletimiz her geçen gün Türkiye desteğiyle gelişiyor, KKTC kabul görüyor. Turizm ve eğitimde tercih edilmemizin, gelişmemizin nedeni de bundandır. Kimse bizim mücadelemizi hafife almasın, özellikle egemenlik mücadelemizi hafife almasın. Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs’ta Rumlar kadar eşittir. Kıbrıs Türk halkı ortaktır, egemendir. Devletimiz ve bayrağımız, özgürlüğünüzün ifadesidir. Hep birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz.” İfadelerini kullandı. 

Tatar, Türkiye'nin yanında Türk dünyasında yerlerini alacaklarını kaydederek, çok sayıda dost devletin KKTC’nin yanında olduğunu belirtti. 

Cumhurbaşkanı Tatar, Londra’daki topluma değer verdiğini, bu gelişinde daha kalabalık bir ortamda toplumla bir araya geleceğini, çünkü desteklerinin kendisi açısından çok önemli olduğunu kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da yaşayan toplumun tüm kesimlerinin, Cumhurbaşkanlığı Yurt Dışı Türkler adresine kayıt olmasını da isteyerek, güç birliği içinde birlikte hareket ederek, devleti geleceğe taşıyacaklarını söyledi. 

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Son Güncelleme: 06.11.2022 23:25
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