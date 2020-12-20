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Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin kurul toplantısına katıldı

20 Aralık 2020 Pazar 17:11
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin kurul toplantısına katıldı
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CUMHURBAŞKANI TATAR, KIBRIS SAĞLIK TURİZMİ KONSEYİ’NİN KURUL TOPLANTISINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi toplantısına katıldı. Tatar, toplantıda yaptığı konuşmada, pandemiye rağmen KKTC’nin altyapısı, iletişim imkanları ve insan gücüyle geldiği noktanın önemli mesajlar verdiğini söyleyerek, pandeminin iyi yönetilmesinin halkın, sağlık çalışanlarının ve sağlık altyapısına yatırım yapanların başarısı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Avrupa ve diğer pek çok ülkeye bakıldığında pandeminin KKTC’de çok iyi yönetildiğinin ortada olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; dünyada bir milyar, Avrupa’da ise 130 milyon kadar “yaşlı” denilebilecek 65 yaş üstü insan olduğu ve bu sayının 2050’de 2 milyara ulaşacağı dikkate alındığında Kuzey Kıbrıs’ın “yaşlı dostu ülke” olarak bu nitelikteki turistler için güvenli bir alternatif sunduğunu belirtti.

Tatar, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin, bu alanda, paydaşlar ile işbirliği halinde yapacakları çalışmaları destekleyeceğini söyledi. Tatar pandemi sonrası dünyanın her yerinden emekli, ileri yaştaki turistlere çağrıda bulunarak “üçüncü yaş turistlerini sağlık açısından en güvenli ülkelerden biri konumunda olan, güneşi, doğal güzellikleri, tarihi turistik zenginlikleri ve 300 günden fazla güneşi ile KKTC’ye orta ve uzun vadeli konaklamak için davet ediyoruz” dedi.

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Sağlık altyapısının güçlendiği, gerek üniversite ve özel hastanelerin gerekse de devlet hastanelerinin sayısı ve hizmet kalitesinin artmasıyla pandemi yönetiminde başarı elde edilmesinin avantajını kullanmak gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, sağlık turizminin ülkede başarıyla yürütülebileceği özgüveni ve algısının oluştuğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, sağlık sistemi ve turizm potansiyelini bütünleştirerek, uluslararası alanda yapılacak girişimlerle dünyanın pek çok yerinden insanların ülkeye çekilebileceğine işaret ederek, bu algıyı pazarlama zamanının geldiğini vurguladı ve “ayakta durmayı başardık. Bundan sonra her şey daha güzel olacak düşüncesindeyim” diye konuştu.

KKTC’nin Türkiye’nin desteğiyle, Doğu Akdeniz’de güçlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliği politikasını ortaya koyduklarını, Kıbrıs Türk halkının kendi devletine sahip çıkarak, devletin projelerini hayata geçirmesi için çalışıldığını vurguladı.

Başbakanlık döneminde pandemi sürecinin çok iyi yönetildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Ayakta durmayı başardık. Bundan sonra her şey daha güzel olacak düşüncesindeyim” diye konuştu. Tatar, pandemi sürecindeki kritik aşamanın ardından ülkeye gelecek yabancı turist, öğrenci ve yatırımcıların sağlık sistemimizin kapasitesi ve imkanlarına güven duymasının önemine işaret ederek kurula çalışmalarında başarılar diledi.

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