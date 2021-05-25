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Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs Objektif Web TV'ye konuk oldu

Cumhurbaşkanı Tatar, yayın hayatına yeni başlayan Kıbrıs Objektif Web TV’de bir programa katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

25 Mayıs 2021 Salı 09:30
Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs Objektif Web TV'ye konuk oldu
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, salgın döneminde ekonominin düzlüğe çıkmasına yönelik kararlı adımlar atıldığını kaydederek ilerleyen zamanlarda bunun meyvelerinin toplanacağına işaret etti.

 “TÜRKİYE’YE YENİ AŞILARIN ULAŞMASINA MÜTEAKİP KKTC’YE DE YENİ DOZ AŞILAR GELECEK”

KKTC’ye, Anavatan Türkiye’den bugüne kadar 140 bin aşının geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, global ölçekte aşıya büyük bir talep olduğunu, Türkiye’ye yeni aşıların ulaşmasına müteakip KKTC’ye de yeni doz aşıların geleceğini belirtti.

Bugüne kadar Güney Kıbrıs’a AB’den 500 bin aşı gelmesine rağmen KKTC’ye 30 bin aşı geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bunun haksızlık olduğunu ifade etti.

Bileklik uygulamasının önemli bir kontrol mekanizması olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bilekli uygulamalı kapalı turizm açılımının turizmde önemli bir mesafe sağlanacağını dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Tatar, çift aşılı ve PCR testli geliş gidişlerin gündemde olduğuna da dikkat çekti.

“SALGIN BAŞARIYLA YÖNETİLDİ”

Türlü zorluklara rağmen Covid 19 salgının başarıyla yönetildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, rehavete kapılmadan gerekli önlemlerin uygulanmaya devam edilmesinin önemine dikkat çekti ve halk sağlığını korumaya yönelik adımların atılmasına devam edileceğini belirtti.

Tatar, Sağlık çalışanlarının özverili hizmetleri ve Başbakanlığı döneminde tamamlanan Acil Durum Hastanesi ve diğer sağlık altyapı yatırımları sayesinde pandeminin önüne geçileceğine inanç belirtti.

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Son Güncelleme: 25.05.2021 10:13
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Objektif Web TVErsin Tatar
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