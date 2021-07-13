Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs Gazileriyle buluştu

Buluşma etkinliğinde, şehitler huzurunda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitler anıldı, dua okundu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta, Rumlar’ın zulmüne maruz kalıp barış harekatı öncesi şehit düşen soydaşlarına ve kahraman Mehmetçik ve mücahitlere rahmet; kahraman gazilere uzun ömürler diledi.

Su, Kıbrıs’ta elde edilen barışın ebedi sürmesini temenni etti.



TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, KKTC’den getirdiği sevgi ve selamları aktardı, burada gaziler ve Türk halkı ile birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Gönül bağı tarihi bağlar ile bağlı oldukları büyük ve güçlü Türk milleti olarak yollarına devam ettiklerini ifade eden Tatar, 20 Temmuz’un 47. Yılını kutladıklarını, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kutlamalara katılacağını söyledi.

İki bayramı aynı anda coşkuyla kutlayacaklarını ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta iki millet olarak büyük mücadeleler verdiklerini kaydetti, Kıbrıs’ın tarihi hakkında bilgi verdi.

Rumların Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak için uğraş verirken Kıbrıs Türk halkının destansı bir direniş ortaya koyarak Mehmetçik ile birlikte onurlu bir mücadele verdiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs davasının müşterek dava olduğunu, Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk halkına her türlü desteği verdiğini, vermeye devam ettiğini söyledi.



“ŞEHİTLERİ UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ”

“Şehitleri unutmadık unutturmayacağız” diyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acı dolu yılları ve katliamları anlattı. Tatar, Kıbrıs Türk halkının çok badireler atlattığını, acılar çektiğini ancak bugün bölgede güçlü bir devlet olduğunu söyledi.

Türkiye ile birlikte KKTC’nin bölgede büyük bir güç olduğunu, Kıbrıs Türk halkının devletine sahip çıktığını, “federasyon masalına dur dediğini” ifade eden Tatar, “Artık o defter kapanmıştır” dedi ve federasyonun içerdiği “tehlikeleri” anlattı.



Federasyon ile AB içinde Kıbrıs Türk halkının zamanla kaybolacağını, Türkiye’nin de Kıbrıs’tan çekilmek zorunda kalmış olacağını, bunun Türk milletinin bu bölgedeki hak ve çıkarlarına olumsuz yansıyacağını söyleyen Tatar, Rumlar’ın hiçbir şekilde anlaşma taraftarı olmadığını ifade etti.Tatar, Cumhurbaşkanı seçilmesiyle bu oyuna “dur” dediğini, milli çıkarların korunmasında egemen bir devletin, iki ayrı egemen bağımsız devletin önemine işaret ettiğini ve Türkiye’nin de buna sonuna kadar destek verdiğini söyledi.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye yetkililerine teşekkür eden Tatar, yeni dönemde artık hep birlikte egemen eşitliğe dayalı bir anlaşmayla, Kıbrıs Türk halkının refahının artırılması için çalıştıklarını söyledi.AB’nin ekonomik vaatlerle siyasi iradelerini ipotek altına alamayacağını söyleyen Tatar, Kıbrıs davasının milli bir dava olduğunu, Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye’nin bağımsızlık, özgürlük ve hürriyeti için çok bedeller ödediğini, yine ödemekten geri durmayacağını kaydetti.“Yeter ki dünya iyi niyetimizi görsün” diyen Tatar, eşitlik, egemenlik zemininde anlaşmaya hazır olduklarını, Cenevre’de de bunu anlattıklarını, yeni iradeyi Türkiye’nin de desteklediğini anlattı.“Bizim gücümüz yeni siyaseti Türkiye ile birlikte yürütmektir” diyen Tatar, gazilere şükranlarını sundu, şehitleri saygı ve rahmetle andı.Tatar, tüm Anadolu’ya şükranlarını da sunarken, Kıbrıs Türk halkına dünyada hak ettiği geleceği sunabilmek için çalıştıklarını ifade etti.Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Tatar’a hediyeler takdim edildi, gazilerle anı fotoğrafı çekildi.Tatar, ziyaret anısına fidan da dikti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, heyet ile birlikte Nusret Mayın Gemisini de gezdi.