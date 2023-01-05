Cumhurbaşkanı Tatar, Keten’in “Belirlenmemiş ve Şekillenmemiş Öz” adlı retrospektif sergisinin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osman Keten’in “Belirlenmemiş ve Şekillenmemiş Öz” adlı retrospektif sergisinin açılışına katıldı.

Tatar, “Sanat, Kıbrıs Türkü'nün dünyaya sesini duyurmasında evrensel bir dil olarak tüm engelleri aşan en etkili araçlarımızdan biridir.” dedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün akşam, “DAÜ Sanat Günleri” kapsamında ekim ayında Gazimağusa’da açılan Osman Keten’in 44 yıllık sanat serüvenini içeren “Belirlenmemiş ve Şekillenmemiş Öz” adlı retrospektif sergisinin, İsmet V. Güney Sergi Salonu’nda yer alan açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar serginin açılışındaki konuşmasında, 2023 yılının ilk sergisinin açılışında bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, sanata büyük değer vermenin önemini dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının kültür ve sanata tüm engellemelere rağmen önem verdiğini ve kolektif mücadele ile evrensel bir dilde sanatımızın tüm dünya ile paylaşıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bu değerli çalışmalara destek vermek gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Sanat, Kıbrıs Türkü'nün dünyaya sesini duyurmasında evrensel bir dil olarak tüm engelleri aşan en etkili araçlarımızdan biridir.” dedi; Osman Keten ve sergiye katkı koyan herkesi Kıbrıs Türk halkı için böyle değerli bir çalışma ortaya koydukları için tebrik etti.

Küratörlüğünü DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya’nın üstlendiği ve iki dilde oluşturulan katalogun metin yazarlığını Derya Ulubatlı ve Mine Keten’in yaptığı sergi, 13 Ocak Cuma gününe kadar mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek.