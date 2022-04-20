Cumhurbaşkanı Tatar kararını öğleden sonra açıklayacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Ankara'daki ilgililerle görüşmeleri devam ediyor.

Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun dün akşam Cumhurbaşkanı Tatar'a sunduğu şartlı istifa kararında kriz henüz çözülemedi.

Cumhurbaşkanı Tatar bu konuda Türkiye'deki yetkililerle görüşmelerini sürdürürken nihai kararını öğleden sonra kararını açıklayacağı öğrenildi.

Bu arada Başbakan Sucuoğlu'na destek veren UBP yetkili kurullarının da Cumhurbaşkana baskı unsuru oluşturdukları ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklar Tatar'ın katılacağı 23 Nisan etkinliklerinden sonra kararını Başbakan'a ileteceğini söylüyorlar.