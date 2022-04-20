banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhurbaşkanı Tatar kararını öğleden sonra açıklayacak
Cumhurbaşkanı Tatar kararını öğleden sonra...
8 Bin 144 Doları cebe indirince tutuklandı
8 Bin 144 Doları cebe...
Türkmenköy’de ani ölüm
Türkmenköy’de ani ölüm
Şartlı istifayı da gördük ya…
Şartlı istifayı da gördük ya…
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
banner405

Cumhurbaşkanı Tatar kararını öğleden sonra açıklayacak

20 Nisan 2022 Çarşamba 13:12
Cumhurbaşkanı Tatar kararını öğleden sonra açıklayacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Ankara'daki ilgililerle görüşmeleri devam ediyor.

Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun dün akşam Cumhurbaşkanı Tatar'a sunduğu şartlı istifa kararında kriz henüz çözülemedi.

banner341
Cumhurbaşkanı Tatar bu konuda Türkiye'deki yetkililerle görüşmelerini sürdürürken nihai kararını öğleden sonra kararını açıklayacağı öğrenildi.

Bu arada Başbakan Sucuoğlu'na destek veren UBP yetkili kurullarının da Cumhurbaşkana baskı unsuru oluşturdukları ifade ediliyor. 

Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklar Tatar'ın katılacağı 23 Nisan etkinliklerinden sonra kararını Başbakan'a ileteceğini söylüyorlar.

banner360
Son Güncelleme: 20.04.2022 13:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisten asayiş ve trafik denetimleri
Polisten asayiş ve trafik denetimleri
Türkmenköy’de ani ölüm
Türkmenköy’de ani ölüm
Kültür Dairesi, Cuma günü 23 Nisan etkinliği düzenliyor
Kültür Dairesi, Cuma günü 23 Nisan etkinliği düzenliyor
Şartlı istifayı da gördük ya…
Şartlı istifayı da gördük ya…
Başbakan Faiz Sucuoğlu’na tam destek!
Başbakan Faiz Sucuoğlu’na tam destek!
UBP'deki toplantıda Başbakan Sucuoğlu'na destek kararı çıktı
UBP'deki toplantıda Başbakan Sucuoğlu'na destek kararı çıktı
Ülkede huzur ve güven kalmadı sonunda bunu da gördük!!
Ülkede huzur ve güven kalmadı sonunda bunu da gördük!!
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Pamuklu-Kumyalı anayolunda kaza: 1 yaralı
Pamuklu-Kumyalı anayolunda kaza: 1 yaralı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim