ERCAN’DA AÇIKLAMALARDA BULUNAN TATAR: “BİZ KIBRIS’TA TÜRKİYE’NİN GARANTİSİ VE TÜRK ASKERİ VARLIĞIYLA ANCAK GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLAYABİLİRİZ”

“DOĞU AKDENİZ’DEKİ DENGELERİN KORUNABİLMESİ İÇİN DE TÜRKİYE’NİN ETKİN VE FİİLİ GARANTÖRLÜĞÜ ÖNEMLİ”

“ARTIK KIBRIS’TA YAN YANA YAŞAYAN İKİ AYRI BAĞIMSIZ DEVLETTEN BAŞKA BİR YÖNTEM YOKTUR”

“NEW YORK’TA GUTERRES’LE TOPLANTI YAPACAĞIZ”

“GERÇEK TARİHİ ANLATMAK ÖNEMLİ”

“AŞI TOPLUMSAL GÖREV”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türklerin ancak Türkiye’nin etkin ve fiilini garantisi ve Türk askerinin adadaki varlığıyla güvenliğini sağlayabileceğini vurguladı.

Tatar Doğu Akdeniz’deki dengelerin korunabilmesi için de Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün önemli olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar İzmir’deki temaslarını tamamlayarak KKTC’ye döndü.

Federal anlayışın 50 yıldır netice vermediğini ifade eden Tatar, yapılmak istenenin Türkiye Cumhuriyeti ile bağların koparılması ve bölgedeki haklara el konulması olduğunu ifade etti.

Rum Lider’in müzakerelere Crans Montana’da kalındığı yerden federal temelde devam edilmesi gerektiği yönündeki açıklamasını da değerlendiren Tatar, “Artık Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki ayrı bağımsız devletten başka bir yöntem yoktur” dedi.

Bugün kendisini Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Sphear’ın aradığını da kaydeden Tatar, Sphear’a 18 Eylül’de New York için hareket edeceğini ve 26’sına kadar orada kalacağını söylediğini anlattı. Tatar, Genel Sekreter Guterres’in bu tarihlerde kendisiyle bir toplantı yapacağını ilettiğini belirtti.

Rum okullarında okutulan kitaptan Atatürk’le ilgili sayfanın yırtılması konusuna da değinen Tatar bu durumun gerçek tarihi anlatmanın ne kadar önemli olduğunu da gösterdiğini ifade etti.

Konuşmasında covid-19’a karşı aşılamanın önemine de işaret eden Tatar, bu çağda kimseye zorla aşı yaptırılamayacağını ancak aşı olmanın toplumsal bir görev olduğunu belirtti.

“İZMİR'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 99. YILI…”

İzmir ziyareti kapsamında İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kapsamında dün çeşitli etkinliklere katıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, İzmir Valisi ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın davetiyle, kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen, “Adalar Denizi ve Yunanistan İle Komşuluk İlişkileri Sorunları” konulu sempozyuma katılarak konuşma yaptığını dile getirdi.

Sempozyumda, Doğu Akdeniz’de verilen mücadeleden bahsettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bölgedeki egemenlik hakları bakımından Türkiye ile KKTC işbirliğine işaret etti.

Yunanistan’ın Ege Denizinde yayılmacı tutumuna karşı verilen mücadele hakkında Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın konuşma yaptığını belirten Tatar, Akar’ın bu bölgedeki haklarından asla vazgeçilmeyeceğini anlattığını kaydetti.

Kendisinin de Doğu Akdeniz bağlamında KKTC’nin önemine işaret ettiğini belirten Tatar, seçilmesiyle birlikte yaşanan politika değişikliğine işaret etti.

Federal anlayışın 50 yıldır netice vermediğini ifade eden Tatar, yapılmak istenenin Türkiye Cumhuriyeti ile bağların koparılması ve bölgedeki haklara el konulması olduğunu ifade etti.

Tatar sempozyumun ardından İzmir’in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında törenlere katıldıklarını kaydetti.

Depremde hasar gören İzmir Başkonsolosluk binasının tahliye edildiğini ve yeni bir binaya taşınıldığını söyleyen Tatar, yeni başkonsolosluk binasını ziyaret ettiklerini anlattı.



