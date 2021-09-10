Cumhurbaşkanı Tatar, İzmir’de Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi

“TÜRKİYE’NİN GARANTÖRLÜĞÜ İLE TÜRK ASKERİNDEN VAZGEÇİLEMEZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir’deki temasları çerçevesinde, 47 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.

Kıbrıs gazileriyle bir araya gelmenin mutluluğu ve onuru içerisinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, 47 yıl önce 20 Temmuz sabahında Kıbrıs Türk halkının barışa, egemenliğe ve özgürlüğe kavuştuğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“47 yıl önce 20 Temmuz sabahında, sizin de göstermiş olduğunuz kahramanlıkla Kıbrıs’ta yeni bir dönemin başlarken, Kıbrıs Türk halkının barışa, egemenliğe ve özgürlüğe kavuştuğu o günden sonra Kıbrıs’ta dengeler değişmiştir. Artık Kıbrıs’ta iki devlet vardır. Kıbrıs Türk halkı, kendi geleceğini tayin etme hakkı ile devletine sahip çıkmış ve bu devlet o günden bugüne kökleşmiştir. Bundan sonra daha da güçlenmeye devam edecektir.

47 yıl öncesinden bugünlere gelene kadar çok önemli gelişmeler olmuştur. Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan’da Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de söz hakkını kullanarak ulusal meselelere katkı koymaktadır.”

Mavi Vatan’da, Doğu Akdeniz’de egemenlik haklarının, kıta sahanlığındaki hakların ve diğer kazanılmış hakların önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kıbrıs hakkında söylediği, “Kıbrıs’a dikkat ediniz. Kıbrıs düşman elinde olursa Türkiye’nin ikmal yolları kapanır” sözünü hatırlattı.

Rum-Yunan ikilisinin oynadığı oyunların asla kabul edilemez olduğunu, oynanan oyunlardan birinin Türk gemilerinin Çanakkale’den ve diğer önemli bölgelerden Doğu Akdeniz’in sularına çıkışını engellemek adına yapıldığını, hala daha bunun için çabaladıklarını ve bu oyuna gelmeyeceklerini söyleyen Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

“BU BÜYÜK BİR OYUNDUR”

“1974’te biz büyük bir zafer kazandık. 1960’lardan beri verilen mücadelede Kıbrıs Türk halkı büyük bir destan yazmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle ve sizlerin Kıbrıs’ta büyük bir kahramanlık sergileyerek Kıbrıslı Türklerin geleceği için savaştınız ve Doğu Akdeniz’de Türk-Yunan dengesi tekrar kuruldu. Kıbrıs ,Yunan adası olsaydı, Doğu Akdeniz de elimizden giderdi. Yıllardan beridir federasyon temeline dayalı görüşmelerde oynanan oyun, adanın tek egemenlik adı altında Rumların hakimiyetine geçmesine yönelik bir tezgahtır. Kıbrıs Türk halkı Türkiye’nin garantörlüğüne ve Türkiye’nin askeri varlığına önem vermektedir. Biz Kıbrıslı Türkler olarak hiçbir zaman Türkiye’nin garantörlüğünden ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adadaki varlığından vazgeçmeyeceğiz.

Bu duygularla sizlere seslenirken, minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 20 Temmuz 1974 çok önemli bir tarihtir. 20 Temmuz Barış Harekatı ve sonrasında oluşan iki devlet vardır. Kıbrıs’ta iki ayrı halk vardır; Kıbrıs Türk halkı kuzeyde, Kıbrıs Rum halkı güneyde yaşamaktadır. Ortaklık cumhuriyeti denilen, Avrupa içinde Kıbrıs Federal Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla Kıbrıs’ın tamamının Avrupa Birliği’ne alınması meselesi vardır. Sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’ne; ‘Sen Avrupa Birliği’nde değilsin, yavaş yavaş Kıbrıs Adası’ndan da çekileceksin’ diyen bir zihniyet vardır. Bütün bunlar çeşitli müzakerelerde, tutanaklarda ve belgelerde vardır. Onun için ben Başbakanlık yaptığım dönemde de belirttim; kesinlikle bu oyunun tehlikeleri ortaya çıkmıştır. Bu büyük bir oyundur.”

“RUM-YUNAN İKİLİSİ, ENOSİS İÇİN YAPTIKLARI OYUNLARI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYOR”

Türkiye’nin üye olmadığı bir Avrupa Birliği’ne Rum devletine dönüşen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üye olarak alınmasının yanlış bir tavır olduğunu ifade eden Tatar, Annan Planı referandumunda Kıbrıslı Türklerin “evet”, Rumların “hayır” demesine rağmen Kıbrıs Rum tarafının Avrupa Birliği’ne alınmasının büyük bir hukuksuzluk olduğunu kaydetti. Tatar, Kıbrıslı Türklerin varlık ve güvenlikleri için her zaman Türkiye ile birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek, uluslararası anlaşmaların, Kıbrıs Kuruluş Anlaşmasının, Lozan, Garanti ve İttifak anlaşmalarının da bunu emrettiğini dile getirdi.

Tatar, Rum-Yunan ikilisinin bütün bu anlaşmalara rağmen, Türkiye’yi Kıbrıs’tan uzaklaştırıp, Kıbrıs Türk halkının yok edilmesiyle bütün adaya sahip olabilmek için geçmişten bu yana ENOSİS için yaptıkları oyunları sürdürmeye devam ettiklerini de söyledi.

Güçlü bir Türkiye’nin ve Kıbrıslı Türklerin asla bu oyuna gelmediğini ve gelmeyeceğini vurgulayan Tatar, Kıbrıslı Türklerin geçmişte yaşadığı acıların ve çektiği zorlukların bilincinde, kahraman bir milletin evlatları olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile olan iş birliğini son derece önemsediğini belirten Tatar, artık adada yana yana yaşayan iki ayrı devletten ibaret yeni siyasetin, yeni bir anlayışın geliştiğini anlattı.

Tatar, şöyle konuştu:

“Hiçbir güç, Kıbrıs Türk halkını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Türkiye Cumhuriyeti’nden kopartamaz, kopartamayacaktır. Çünkü biz çok bedeller ödedik, çok şehit verdik. Hiçbir zaman tarihimizi unutmamalıyız. 1571’de atalarımız seksen bin şehit vererek Kıbrıs’ı fethetti. O zamanlarda da Kıbrıs’ta yaşayan Rum da yoktu. Biz Kıbrıs’ı Venediklilerden aldık. Bizim atalarımız 1878’e kadar, İngiltere’nin bize hazırladığı oyuna kadar 300 yıldan fazla Kıbrıs’ı yönetti. İngiliz döneminde Rumların da adada çoğaldığını gördük. Türklerin mülklerini bedavaya ellerinden aldılar. Tarih sayfaları bunu yazıyor. Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve liderlerimiz muazzam bir gayretiyle, Türk ve Rumların eşit ortaklığında Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Garantör ülkeden biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Yunanistan ve İngiltere’dir. Garanti Anlaşmaları ile Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan dengesi de sağlanmıştır. Sonraki süreçte bu anlaşmalara itibar etmeyen, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak için çabalayan Makarios ve Grivas’ın daha sonra Kıbrıslı Türklere yaptıkları katliamlar vardır. Kıbrıs Türk halkı bunlara direnmiş, geçit vermemiş ve 1974’te siz kahraman gazilerimizin adaya ayak basmasıyla Kıbrıslı Türkler bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşmuştur.”

“KIBRIS BİZİM MÜŞTEREK DAVAMIZDIR”

Cumhurbaşkanı Tatar, gazilerin büyük bir kahramanlık örneği göstererek Kıbrıs’ta destan yazdığını dile getirerek, 1974’ten bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin giderek kökleşmekte ve güçlenmekte olduğunu aktardı.

Yeni siyaset ve yeni anlayışı Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte kurguladıklarını belirten Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ve talimatlarıyla Dışişleri Bakanı ile diğer ilgili bakanların, Türkiye’nin çeşitli kurum, kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin de bu politikayı benimseyerek destek verdiklerini söyledi.

“KAHRAMAN MİLLETİN KAHRAMAN EVLATLARI OLARAK…”

Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz kahraman milletin kahraman evlatları olarak şu anda ulusal siyaseti devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu yeni siyaset güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti, Ege adalarında ulusal haklarımızın sonuna kadar korunması ve Doğu Akdeniz’de de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni güçlendirmek suretiyle Libya’ya kadar giden büyük bölgede Türkiye’nin söz hakkının olabilmesi, Kıbrıs Türk halkı adına, güçlü Türkiye’nin daha da güçlenmesi noktasındaki mücadelesine bizim de bu şekilde katkı koymamız, bizim için vatan borcu ve size olan bir vefa örneğidir. Kıbrıs Türkü hiçbir zaman yalnız bırakılmadı. Türkiye Cumhuriyeti kendi evlatlarını adaya göndererek şehit etmek pahasına Kıbrıs Türk halkını, canı pahasına korumuş ve her türlü fedakarlığı yapmıştır. Kıbrıs bizim müşterek davamızdır. Türkiye’yi her ziyaret ettiğimde bu desteği hissediyorum. Aramızdaki gönül bağı sonsuza dek sürecektir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor ve gazilerimize saygılarımı sunuyorum.”