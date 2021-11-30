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Cumhurbaşkanı Tatar İstanbul’da

Cumhurbaşkanı Tatar ve heyeti karayoluyla Ankara’dan İstanbul’a geçti.

30 Kasım 2021 Salı 10:15
Cumhurbaşkanı Tatar İstanbul’da

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, dün katılarak, konuşma yapacağı Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı 36.Dönem 1.Oturum etkinliği bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın İstanbul temaslarını tamamlamasının ardından bu akşam yurda dönmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da içinde bulunduğu İstanbul Havalimanı’na gitmek üzere Ercan Havaalanı’ndan ayrılan uçak dün İstanbul’daki fırtına nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kalmıştı.

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Son Güncelleme: 30.11.2021 10:55
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