banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Başarılar beyler!
Başarılar beyler!
Zaroğlu’nun hevesleri…
Zaroğlu’nun hevesleri…
4 Bin TL’ye hemşire çalıştırmak başarıyı gölgeler!
4 Bin TL’ye hemşire çalıştırmak...
133'ü yerel 148 pozitif vakaya rastlandı, 107 kişi taburcu edildi
KKTC'de 148 yeni vaka
banner376

Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul’da gazilerle bir araya geldi

04 Ağustos 2021 Çarşamba 15:00
Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul’da gazilerle bir araya geldi

“HEP DİRENDİK... TÜRKİYE DE HEP YANIMIZDA OLDU”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul temasları çerçevesinde Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar konuşmasında, gazilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye sayesinde bağımsızlık ve özgürlüğümüze kavuşacağımızı çocukluk zamanlarından bildiğini belirterek, çocukken Toros dağlarını seyrettiği günleri ve yaşadığı korku dolu zamanları anlattı ve “Kötü günlerimizde bizimle beraber olanları, savaşanları, şehit düşenleri ve Anavatanımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, Kıbrıs Türk tarihini özellikle gençlere anlatmanın önemine vurgu yaptı. Kıbrıs Türk tarihine değindiği konuşmasında, İngiliz sömürge döneminin başlaması ile birlikte Kıbrıs Türk halkının büyük haksızlıklara ve baskılara maruz kaldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan ikilisinin çeşitli oyunlarla Kıbrıs Türklerini göç ettirmeye zorlayarak, etnik temizlik yaparak EOKA, Akritas Planı ve Megali İdea gibi sinsi ve insanlık dışı hareketlerle adanın Rumlaşmasını sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

banner341
“HEP DİRENDİK... TÜRKİYE DE HEP YANIMIZDA OLDU”

Kıbrıs Türk halkının örgütlenerek ve Türkiye’nin de desteğiyle mücadeleye başladığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının acımasız katliamlara ve zulme maruz kaldığını anımsattı. Cumhurbaşkanı Tatar, “Hep direndik ve Türkiye de hep yanımızda oldu” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, 15 Temmuz 1974’te Yunan Cuntası’nın bir darbeyle ENOSİS’i gerçekleştirmeye çalıştığını ve 20 Temmuz 1974’te Türkiye sayesinde bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze kavuştuğumuzu söyledi.

1974’ten sonra Kıbrıs Türk halkının çok başarılar elde ettiğini ifade ederek, kurum ve kuruluşlarıyla tam teşekküllü bir devlet olarak Doğu Akdeniz’de yer aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının geleceğe özgüven ve umutla bakmasını sağlayacak Su Temin Projesi gibi büyük projelerin hayata geçirildiğini dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelesinde ve ulusal davasında Türkiye’nin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, yeni siyasetin Türkiye’nin desteğiyle yan yana yaşayan iki eşit egemen devletin iş birliği olduğunu ve bunu gündeme getirdiklerini belirtti. Kıbrıs’ta egemen Türk devletinin güçlenerek Türkiye ile münasebetlerini daha da geliştirerek, bundan sonra da Türkiye ile kardeşlik bağlarını güçlendirmeye devam edeceğimizi vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu yeni siyaseti tüm dünyaya ve BM’ye duyurduklarının altını çizdi.

“MARAŞ BÖLGESİNİN ESKİ GÜNLERE KAVUŞTURULABİLMESİ İÇİN ADIMLAR ATILMIŞTIR”

Kapalı Maraş açılımının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs adasını Yunanistan’a bağlama hedefinde olan Rum tarafının hiçbir zaman anlaşmaya yanaşmadığını belirtti. 47 yıl daha Maraş’ı kapalı tutmanın anlamının olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle de, uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun şekilde Başbakanlık yaptığı dönemde Kapalı Maraş’taki kamuya ait bazı bölgelerin ve deniz sahilinin bir bölümünün açıldığını, 20 Temmuz’da ise ikinci açılımı gerçekleştirdiklerini ve pilot bölge denilen yüzde 3,5’luk bölgeyi yerleşime ve insanlığa açtıklarını belirtti. “Yavaş yavaş bölgenin eski günlerine kavuşturulabilmesi için adımlar atılmıştır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, pandemiye rağmen son altı ayda Kapalı Maraş’ı ziyaret edenlerin sayısının 200 bini geçtiğini belirtti.

banner360
Son Güncelleme: 04.08.2021 15:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “Türkiye’mizin acısı bizim de acımızdır..”
Tatar: “Türkiye’mizin acısı bizim de acımızdır..”
KKTC EBİ Heyeti, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i ziyaret etti
KKTC EBİ Heyeti, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya’da Yangın Yönetim Merkezi’ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya’da Yangın Yönetim Merkezi’ni ziyaret etti
İzcan: “AB onaylı aşı kartı sorunu, işbirliği yapılarak çözülmelidir”
İzcan: “AB onaylı aşı kartı sorunu, işbirliği yapılarak çözülmelidir”
Cumhurbaşkanı Tatar Antalya’da
Cumhurbaşkanı Tatar Antalya’da
Dörtyol kampı tamamladı
Dörtyol kampı tamamladı
Güngördü, Kamacıoğlu ve heyetini kabul etti
Güngördü, Kamacıoğlu ve heyetini kabul etti
CTP: Cumhurbaşkanlığı ve azınlık hükümeti, halkımızı yarı yolda bıraktı!
CTP: Cumhurbaşkanlığı ve azınlık hükümeti, halkımızı yarı yolda bıraktı!
Cumhurbaşkanı Tatar Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i anma törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i anma törenine katıldı
Cumhurbaşkanlığı’ndan İngiltere’de öğrenim görenler için girişim
Cumhurbaşkanlığı’ndan İngiltere’de öğrenim görenler için girişim

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim