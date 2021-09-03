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Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu’ndan bir heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

03 Eylül 2021 Cuma 17:45
Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu’ndan bir heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye ile olan ekonomik, kültürel ve ticari faaliyetlere önem verdiklerini söyledi.
KKTC’nin kurumsal yapısının tamamladığını ve refahını artıracak potansiyele sahip olduğunu kaydeden Tatar, çeşitli yatırımlarla KKTC ekonomisinin pandemi sonrasında yükselişe geçeceğine inandığını ifade etti.
Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek yatırımcılarla ülkenin büyümesini ve kalkınmasını hedeflediklerini de belirtti.
Siyasi istikrarın önemli olduğunu kaydeden Tatar, federal temelde bir çözümün olamayacağını, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yan yana yaşayan iki devletin iş birliğine dayalı bir anlaşmanın olabileceğini belirtti. 

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Cumhurbaşkanı Tatar KKTC’de Türkiye Cumhuriyeti’nden yatırımcılara duyulan güvenin arttığını da belirterek, “Mavi Vatan’a bakılınca denizlerdeki haklarımızın, hava sahasındaki üstünlüğümüzün ulusal menfaatlerimiz açısından son derece önemli” diye konuştu.
İstanbul Ticaret Odası’nın dünyada en büyük 3 oda içinde olduğunu, bunun KKTC ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını dile getiren Tatar, aradaki bağların daha da güçlü olacağına yönelik inancını dile getirdi.

 

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Son Güncelleme: 03.09.2021 23:58
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