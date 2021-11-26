banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
28 milyon 490 bin 910 TL tutarında test kiti alınacak
TC'den test kiti alınacak
Aşı karşıtları artık kabak tadı verdi
Aşı karşıtları kabak tadı verdi
İlçelerin vekil sayıları açıklandı
İlçelerin vekil sayıları açıklandı
Erken genel seçim 23 Ocak Pazar günü yapılacak
Seçim yasakları bugün başlıyor
banner405

Cumhurbaşkanı Tatar İstanbul Ticaret Odası yetkililerini kabul etti

26 Kasım 2021 Cuma 15:45
Cumhurbaşkanı Tatar İstanbul Ticaret Odası yetkililerini kabul etti

“İSTANBUL TİCARET ODASI’NIN YATIRIM OLANAKLARININ MASAYA YATIRILMASI OLDUKÇA DEĞERLİ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

İTO’nun Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin önemli bir oranını temsil ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul Ticaret Odası’nın Kıbrıs Türk Ticaret Odası’yla istişare halinde olmasının ve iş birliği yapmasının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, Anavatan Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin kabul edilmesi mücadelesi verdiğini ifade ederek, egemen bir devlete sahip olan Kıbrıs Türkünün Türkiye’yle her zaman bağlarını güçlendireceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmesinin ardından ortaya konan yeni siyasetle Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün savunulduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta 60 yıldan beridir iki ayrı devlet gerçeği olduğunu, yarım asırdır görüşülen federasyon tezinin artık rafa kalktığını belirtti.

Lozan Antlaşması’nın Kıbrıs’ı işaret eden maddelerinin, adanın olası statü değişikliğinde birinci söz hakkını Türkiye’ye verdiğini ifade eden Tatar, Osmanlı İmparatorluğu tarafından İngiltere’ye kiralanan Kıbrıs’ın devriyle ilgili yapılan antlaşmaya İngiltere’nin uymadığını, 1. Dünya Savaşı’nı bahane göstererek adayı gasp ettiğini söyledi.

1960 Antlaşmaları ile Kıbrıs’ta iki halkın varlığının ve egemenliğinin tescil edildiğini dile getiren Tatar, bu antlaşmayla bölgedeki Türk-Yunan dengesinin de gözetildiğini belirtti.

banner341
Cumhurbaşkanı Tatar, dönemin Türkiye Başbakanı Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’ya da rahmet diledi.

“FEDERASYON BÜYÜK BİR OYUN”

Kıbrıs Türklerinin 2004 yılında Annan Planı’na evet demesine rağmen Rum tarafının tek yanlı ve hukuksuzca AB’ye alınmasının, Kıbrıs Türkünün aleyhine sonuç verdiğine vurgu yapan Tatar; federasyonun, Kıbrıslı Türkleri azınlığa düşürerek Türkiye’yi Adadan uzaklaştıracak büyük bir oyunun ürünü olduğunu ve birkaç anayasa değişikliğiyle federasyon kisvesi altında “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin devamının Rum tarafınca arzu edildiğini belirtti.

Tatar, Rum tarafının hayalinin halen Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak olduğu ve bu oyuna asla izin verilmeyeceğini kaydederek, Kıbrıs Türkünün devletine ve egemenliğine her daim sahip çıkacağını söyledi.

“KKTC’NİN HER ALANDA GELİŞİMİ SÜRECEK”

KKTC’nin her alanda gelişiminin süreceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu bağlamda İTO yönetimi ve üyelerinin KKTC’yi ziyaret etmesinin ve yatırım olanaklarının masaya yatırılmasının oldukça değerli olduğunu ifade etti.

AYDAGİÇ

Şekib Avdagiç de yaptığı konuşmada, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, KKTC’de üretim ve ihracatın artmasına yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Avdagiç, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve tüm şehitleri rahmetle anarak, Türkiye’nin, KKTC’nin yanında olduğunu ifade etti.

banner360
Son Güncelleme: 26.11.2021 17:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, ‘Afrika Turizm Günü Nijerya 2021’ etkinliğine davetli olarak katılıyor
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, ‘Afrika Turizm Günü Nijerya 2021’ etkinliğine davetli olarak katılıyor
ARUCAD Yüksek Lisans öğrencilerinin sergisi açıldı
ARUCAD Yüksek Lisans öğrencilerinin sergisi açıldı
Tatar: “Daha güçlü bir yapının devamı için iş birliği ile yürütülen çalışmalar önemli”
Tatar: “Daha güçlü bir yapının devamı için iş birliği ile yürütülen çalışmalar önemli”
Yeşilırmak, Kuni'yi ziyaret etti
Yeşilırmak, Kuni'yi ziyaret etti
Pilli, Atleks Sanverler Ortaokulu ve A Life Yaşlı Bakım Merkezi’ni ziyaret etti
Pilli, Atleks Sanverler Ortaokulu ve A Life Yaşlı Bakım Merkezi’ni ziyaret etti
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
İlaç sıkıntısı çeken Disgrafi hastası çocuk annesi isyan etti
İlaç sıkıntısı çeken Disgrafi hastası çocuk annesi isyan etti
Okullardaki güncel koronavirüs pozitif tablosu
Okullardaki güncel koronavirüs pozitif tablosu
Atun: “ TL ile ticaret konusunu yakın zamanda sonuçlandıracağız”
Atun: “ TL ile ticaret konusunu yakın zamanda sonuçlandıracağız”
KTAMS'dan hükümete öneriler
KTAMS'dan hükümete öneriler

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim