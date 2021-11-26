Cumhurbaşkanı Tatar İstanbul Ticaret Odası yetkililerini kabul etti

“İSTANBUL TİCARET ODASI’NIN YATIRIM OLANAKLARININ MASAYA YATIRILMASI OLDUKÇA DEĞERLİ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

İTO’nun Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin önemli bir oranını temsil ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul Ticaret Odası’nın Kıbrıs Türk Ticaret Odası’yla istişare halinde olmasının ve iş birliği yapmasının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, Anavatan Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin kabul edilmesi mücadelesi verdiğini ifade ederek, egemen bir devlete sahip olan Kıbrıs Türkünün Türkiye’yle her zaman bağlarını güçlendireceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmesinin ardından ortaya konan yeni siyasetle Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün savunulduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta 60 yıldan beridir iki ayrı devlet gerçeği olduğunu, yarım asırdır görüşülen federasyon tezinin artık rafa kalktığını belirtti.

Lozan Antlaşması’nın Kıbrıs’ı işaret eden maddelerinin, adanın olası statü değişikliğinde birinci söz hakkını Türkiye’ye verdiğini ifade eden Tatar, Osmanlı İmparatorluğu tarafından İngiltere’ye kiralanan Kıbrıs’ın devriyle ilgili yapılan antlaşmaya İngiltere’nin uymadığını, 1. Dünya Savaşı’nı bahane göstererek adayı gasp ettiğini söyledi.

1960 Antlaşmaları ile Kıbrıs’ta iki halkın varlığının ve egemenliğinin tescil edildiğini dile getiren Tatar, bu antlaşmayla bölgedeki Türk-Yunan dengesinin de gözetildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, dönemin Türkiye Başbakanı Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’ya da rahmet diledi.

“FEDERASYON BÜYÜK BİR OYUN”

Kıbrıs Türklerinin 2004 yılında Annan Planı’na evet demesine rağmen Rum tarafının tek yanlı ve hukuksuzca AB’ye alınmasının, Kıbrıs Türkünün aleyhine sonuç verdiğine vurgu yapan Tatar; federasyonun, Kıbrıslı Türkleri azınlığa düşürerek Türkiye’yi Adadan uzaklaştıracak büyük bir oyunun ürünü olduğunu ve birkaç anayasa değişikliğiyle federasyon kisvesi altında “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin devamının Rum tarafınca arzu edildiğini belirtti.

Tatar, Rum tarafının hayalinin halen Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak olduğu ve bu oyuna asla izin verilmeyeceğini kaydederek, Kıbrıs Türkünün devletine ve egemenliğine her daim sahip çıkacağını söyledi.

“KKTC’NİN HER ALANDA GELİŞİMİ SÜRECEK”

KKTC’nin her alanda gelişiminin süreceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu bağlamda İTO yönetimi ve üyelerinin KKTC’yi ziyaret etmesinin ve yatırım olanaklarının masaya yatırılmasının oldukça değerli olduğunu ifade etti.

AYDAGİÇ

Şekib Avdagiç de yaptığı konuşmada, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, KKTC’de üretim ve ihracatın artmasına yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Avdagiç, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve tüm şehitleri rahmetle anarak, Türkiye’nin, KKTC’nin yanında olduğunu ifade etti.