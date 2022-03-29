Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul Kağıthane Belediyesi Başkanı ve Kıbrıs gazilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nden yapılan ziyaretleri anlamlı ve değerli bulduğunu ifade ederek iki ülke arasındaki karşılıklı manevi bağların ve gönül birliğinin öneminin altını çizdi ve gazilere minnet duygularını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyaretler sırasında Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına kavuşmasında önemli yeri olan Kıbrıs gazileri ile buluştuğuna değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler doğrultusunda KKTC devletinin statüsünün her geçen gün daha da artmakta olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, büyük mücadelelerden geçmiş Kıbrıs Türk halkının devlet sahibi olmasının önemine işaret ederek “Bir halkın geleceğe umutla bakabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için mutlaka egemenliğinin olması lazımdır. Kıbrıs Türk halkı bu önemli coğrafyada bunu başarmıştır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yan yana yaşayan iki eşit egemen devletin iş birliği siyasetinin dünyaya duyurduklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünden Kıbrıs Türk halkının vazgeçmesinin asla mümkün olmayacağını sözlerine ekledi.