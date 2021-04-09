Cumhurbaşkanı Tatar, İslam İşbirliği Gençlik Forumu heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren ve İslam İşbirliği Gençlik Formu KKTC Sorumlusu Sinan Karşıyaka’nın da katıldığı kabulde, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Ahmet Hamdi de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, İslam İşbirliği Gençlik Forumu heyetine çalışmalarında başarılar diledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından verilecek desteğin Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ettiği yeri alması adına önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Gençlik Forumu’nun yapacağı çalışmalarla ülke gençlerinin sesini uluslararası mecralara duyuracağına ve ülkenin haklı davasına katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi.





