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Cumhurbaşkanı Tatar, İskele Long Beach’de düzenlenen koşu ve yürüyüş etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İskele Long Beach’de düzenlenen koşu ve yürüyüş etkinliğine katıldı.

17 Nisan 2022 Pazar 18:45
Cumhurbaşkanı Tatar, İskele Long Beach’de düzenlenen koşu ve yürüyüş etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Tatar, Long Beach’de düzenlenen koşu ve yürüyüş etkinliğinde bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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İskele Long Beach’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çok güzel bir bölgesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu güzel etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür ederek kardeşliği, birlikteliği, sporu ve barışı yaşamakta olduğumuz için mutluluk duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Bilindiği üzere, Ukrayna’da çocuklar ve insanlar zulüm yaşamaktadır. Onların bu durumu, bizi de üzmektedir. Ancak biz kendi ülkemizde, bu güzel adamızda, barış içerisinde çok güzel bir çevrede yaşamaktayız” dedi.

Sağlığın, hayatımızda önemli bir unsur olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, spora ve yürüyüşe önem verilmesi gerektiğini ifade ederek KKTC’de hep birlikte kardeşçe ve barış içinde yaşadığını dile getirdi.

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Son Güncelleme: 18.04.2022 00:26
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