Cumhurbaşkanı Tatar, İskele Long Beach’de düzenlenen koşu ve yürüyüş etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Tatar, Long Beach’de düzenlenen koşu ve yürüyüş etkinliğinde bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Tatar; “Bilindiği üzere, Ukrayna’da çocuklar ve insanlar zulüm yaşamaktadır. Onların bu durumu, bizi de üzmektedir. Ancak biz kendi ülkemizde, bu güzel adamızda, barış içerisinde çok güzel bir çevrede yaşamaktayız” dedi.
Sağlığın, hayatımızda önemli bir unsur olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, spora ve yürüyüşe önem verilmesi gerektiğini ifade ederek KKTC’de hep birlikte kardeşçe ve barış içinde yaşadığını dile getirdi.