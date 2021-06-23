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Cumhurbaşkanı Tatar “Işıkla Yolculuk” fotoğraf sergisinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği’nin Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan “Işıkla Yolculuk” temalı fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

23 Haziran 2021 Çarşamba 14:30
Cumhurbaşkanı Tatar “Işıkla Yolculuk” fotoğraf sergisinin açılışını yaptı
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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, serginin açılışını gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, fotoğraf sanatına çok uzun yıllardan beridir büyük bir ilgisi olduğunu söyledi.


“FOTOĞRAF SANATININ DETAY VE İNCELİKLERİ, BENDE HEP İLGİ UYANDIRMIŞTIR”
İstanbul’da yaşadığı dönemde Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanı olarak “Kıbrıs Türk Kültür Dergisi” ve “Kıbrıs’ım” isimleriyle yayınladığı dergilerde yer alan fotoğraflardan bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, fotoğraf sanatının icrasının inceliklerinin ve detaylarının o yıllardan beridir kendisinde büyük ilgi uyandırdığını dile getirerek özellikle fotoğraf sanatında kendisini geliştirmek isteyen bireyler tarafından bu sanatın teknik özelliklerinin iyi bilinmesi gerektiğini belirtti.


“ÜLKEMİZİN TARİHİ, DOĞAL, KÜLTÜREL VE SOSYAL ZENGİNLİKLERİNİN BELGELENMESİ ÖNEMLİ”
Fotoğraf sanatı ile ülkenin tarihi, doğal, kültürel ve sosyal zenginliklerinin belgelenmesinin öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, günümüz teknolojik gelişmeleri sayesinde fotoğrafların kurgulanmasının, arşivlenmesinin ve paylaşılmasının kolaylıklarına değindi.

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Fotoğraf sanatının genç kuşaklara aşılanmasının gerekliliğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu işin keyfi bambaşka” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar, bu topraklarda verilen mücadeleyi fotoğraflarla belgeleyip gelecek kuşaklara aktarabilmenin önemli bir ayrıcalık olduğuna dikkat çekti.
Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği Başkanı’nı, yönetim ve üyelerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, fotoğraf sanatına ilginin daha da artması temennisini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gecede ayrıca Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği üyelik formunu imzalayarak derneğe üye oldu.

 

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Son Güncelleme: 23.06.2021 14:38
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