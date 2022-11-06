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Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu Ligi Futbolcularıyla Buluştu

06 Kasım 2022 Pazar 18:30
Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu Ligi Futbolcularıyla Buluştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu liginde yer alan Kıbrıs Türk takımlarının futbolcularıyla buluştu. 

Cumhurbaşkanı Tatar, ilk olarak Gençlik Gücü ve Yeni Boğaziçi takımaları futbolcularıyla bir araya geldi. Tatar daha sonra Mehmetçik London-Çınar Spor futbol maçını izledi. Tatar, futbolcular ile anı fotoğrafı çektirdi, sohbet etti.

Organizasyonu düzenleyenleri tebrik eden Tatar, Londra’da olduğu dönem kendisinin de futbol oynadığını ve Levent Ruso ile anıları olduğunu söyledi. Tatar, bu camiayla her zaman dostluk ve arkadaşlığını sürdürdüğünü belirtti. 

İlk şehitlerden Hüseyin Ruso’yu anan Tatar, zor yıllarda Kıbrıs Türk varlığı için efsanevi mücadele veren herkesi yad etti. 

15 Kasım’da Cumhuriyetin 39. Yılını kutlayacaklarını ifade eden Tatar, “Bizim için ne ambargo, ne İzolasyon, ne engellemeler geçerli. Dünyada her spor alanında başarılar ortaya koyan bir milletiz” dedi. 

Tatar, Londra’daki Kıbrıs Türk varlığından güç aldıklarını ifade ederek, Türk futboluna hizmet edenleri andı ve emek verenleri kutladı. 

Kıbrıs Türk gençliğine sahip çıkmak için çalışanları tebrik eden Tatar, 15 Kasım’da KKTC karmasıyla yapılacak maçta birlikte olacaklarını söyledi. 

Bir halkın ancak dili, kültürü ve başarılarıyla ayakta durabileceğini ifade eden Tatar, “Bize yakışan hep birlikte olmaktır. Amacımız KKTC’yi tanıtmak kabul ettirmektir” dedi. Tatar, gençlere sahip çıkan tüm yöneticilerle aileler ve antrenörleri kutladı. 

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Son Güncelleme: 06.11.2022 23:21
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