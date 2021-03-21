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Cumhurbaşkanı Tatar'ın Nevruz Günü mesajı

Cumhurbaşkanı ErsinTatar, Nevruz'un Türk ulusuna, halka ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni etti.

21 Mart 2021 Pazar 14:25
Cumhurbaşkanı Tatar'ın Nevruz Günü mesajı
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Cumhurbaşkanı Tatar, Nevruz Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Türk ulusunun ve halkımızın, baharın habercisi, barış, kardeşlik, birlik ve beraberliğin simgesi olan Nevruz Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Nevruz'un Türk ulusuna, halkımıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum.”
 

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Son Güncelleme: 21.03.2021 15:25
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıKktcErsin Tatar
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