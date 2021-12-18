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Cumhurbaşkanı Tatar, İlke Numan için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 yaşındaki İlke Numan’ın vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı. 

18 Aralık 2021 Cumartesi 16:45
Cumhurbaşkanı Tatar, İlke Numan için taziye mesajı yayımladı

“19 yaşındaki evladımız İlke Numan’ın hayatını kaybetmesi hepimizi yasa boğmuştur” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, aileye başsağlığı ve sabır diledi. 
Tatar, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Kyrenia Off Road Rally Derneği'nin düzenlediği araba yarışı öncesinde yaşanan elim kazada hayatını kaybeden 19 yaşındaki İlke Numan’ın vefatıyla ilgili yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:

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“Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Kyrenia Off Road Rally Derneği'nin düzenlediği araba yarışı öncesinde yaşanan elim kazada, yarış öncesi parkur kontrolü yapan araçta bulunan 19 yaşındaki evladımız İlke Numan’ın hayatını kaybetmesi, bizi yasa boğmuştur.
Hepimizi derinden üzen bu elim kaza sonucu yaşama gözlerini yuman merhuma Yüce Allah’tan rahmet, yaslı ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve otomobil sporu camiasına, başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.”
 

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Son Güncelleme: 19.12.2021 00:03
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