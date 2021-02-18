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Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştü

18 Şubat 2021 Perşembe 21:00
Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştü
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TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI TATAR’IN VE KIBRIS TÜRK HALKININ REGAİP KANDİLİNİ KUTLADI

TATAR VE ERDOĞAN, KIBRIS KONUSUNDAKİ SON GELİŞMELERİ VE AŞI KONUSUNU DA GÖRÜŞTÜ

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ve şahsında Kıbrıs Türk halkının Regaip Kandilini kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmede Kıbrıs konusundaki son gelişmeler de ele alınırken Kovid-19 salgını ve aşı konuları da görüşüldü. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının covid-19 pandemisiyle mücadelesinde yalnız olmadığını, ellerinden gelen desteğin daha önce olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar da, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk ulusunun Regaip Kandilini kutladı. Tatar, her zaman olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti ile yakın ve verimli ilişkilerin devam edeceğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerini iletti.

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Son Güncelleme: 18.02.2021 22:08
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