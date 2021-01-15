Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim olacaksa bu atamalar niye!
Seçim olacaksa bu atamalar niye!
Erken genel seçim neden olmamalı?
Erken genel seçim neden olmamalı?
Zenginlere özel aşı turizmi !
Zenginlere özel aşı turizmi !
Cumhurbaşkanı’na gençlik adına çağrı
Cumhurbaşkanı’na gençlik adına çağrı
banner376

Cumhurbaşkanı Tatar ile siyasi parti başkanlarının görüşmesi tamamlandı

15 Ocak 2021 Cuma 17:28
Cumhurbaşkanı Tatar ile siyasi parti başkanlarının görüşmesi tamamlandı
banner337
banner351

CUMHURBAŞKANI TATAR İLE SİYASİ PARTİ BAŞKANLARININ GÖRÜŞMESİ TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Meclis'te temsil edilen siyasi parti başkanlarının görüşmesi tamamlandı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Ersin Tatar basına açıklama yaparken, parti başkanları basına açıklama yapmadan Cumhurbaşkanlığından ayrıldı.

banner341
Toplantıda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, siyasi parti başkanlarıyla Kıbrıs konusundaki son gelişmeler hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmeye Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve Müzakere Heyeti Üyesi UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da katıldı.

Görüşmede Meclis’teki siyasi, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin, DP Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı yanında ve HP Milletvekili Kudret Özersay yer aldı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan 65 yaş üstü aşı olmak isteyenler için ek duyuru
Sağlık Bakanlığı'ndan 65 yaş üstü aşı olmak isteyenler için ek duyuru
Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi parti başkanlarıyla görüşüyor
Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi parti başkanlarıyla görüşüyor
Yarından itibaren yer yer yağmur, fırtına; çarşambadan itibaren sabah saatlerinde don bekleniyor
Yarından itibaren yer yer yağmur, fırtına; çarşambadan itibaren sabah saatlerinde don bekleniyor
Hamitköy’de iş kazası: 1 ağır yaralı
Hamitköy’de iş kazası: 1 ağır yaralı
Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarının aşılanma programını açıkladı
Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarının aşılanma programını açıkladı
Memur-Sen başkanı Manga'dan açıklama!
Memur-Sen başkanı Manga'dan açıklama!
İskele Belediyesi okulları ilaçladı
İskele Belediyesi okulları ilaçladı
Dr. Güllüelli: “Aşı sadece kişisel korunma için değil, toplumsal bağışıklama sağlanması içindir”
Dr. Güllüelli: “Aşı sadece kişisel korunma için değil, toplumsal bağışıklama sağlanması içindir”
DEV-İŞ: “Enflasyon yüzde 15 iken yüzde 2 katkı artışı belediyelerin hizmet sunmasını imkansız hale getirecektir”
DEV-İŞ: “Enflasyon yüzde 15 iken yüzde 2 katkı artışı belediyelerin hizmet sunmasını imkansız hale getirecektir”
Thalassaemia Derneği 43 yaşında
Thalassaemia Derneği 43 yaşında

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim