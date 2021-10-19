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Cumhurbaşkanı Tatar ile Büyükelçi Başçeri’ye Saküder onur ödülleri takdim edildi

19 Ekim 2021 Salı 19:15
Cumhurbaşkanı Tatar ile Büyükelçi Başçeri’ye Saküder onur ödülleri takdim edildi

ANADOLU’DAN ESİNTİLER KIBRIS SANAT BULUŞMASI RESİM SERGİSİ AÇILIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI
TATAR: “SANATÇILARIMIZ, ESERLERİ İLE DÜNYANIN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE BİZİ TEMSİL ETMEKTEDİRLER”
BAŞÇERİ: “ANADOLU İNSANI İLE KIBRIS’TA YAŞAMAKTA OLAN KARDEŞLERİMİZİN BİRLİKTELİĞİNİN SANAT YOLUYLA ORTAYA KONDUĞUNU GÖRMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUM”
Sanat ve Sanatkârlar Topluluğu Kültür Derneği’nin (Saküder), 17’nci kuruluş yıl dönümü kapsamında Lefkoşa Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Anadolu’dan Esintiler Kıbrıs Sanat Buluşması Resim Sergisi Açılış ve Ödül Töreni”nde, 16’ncı Yıl Onur Ödülleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye takdim edildi.
Kültür ve sanat faaliyetlerini Türkiye’de sürdüren Saküder’in 17’nci kuruluş yıl dönümü kapsamında Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde “Anadolu’dan Esintiler Kıbrıs Sanat Buluşması Resim Sergisi Açılış ve Ödül Töreni” düzenlendi. Sergi açılışı öncesinde düzenlenen ödül töreninde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile  Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye 16. Yıl Onur Ödülleri,  ressamlar İnci Kansu, İsmet Tatar ve Emel Samioğlu’na ise 16. Yıl Şükran Plaketleri takdim edildi. 
TATAR: “HERKES SİYASETÇİ OLABİLİR AMA HERKES SANATÇI OLAMAZ”
Sergi açılışı ve ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının da Anadoludan geldiğini ve Anadolu halkıyla ortak kültürü paylaştığını belirterek, sergide emeği geçen herkesi tebrik etti.
Türkiyeli sanatçıları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Kıbrıslı Türk sanatçılarla iç içe görmekten duyduğu mutluluğu da dile getiren Tatar, sanatın ve sanatçının önemine vurgu yaparak, “Herkes siyasetçi olabilir ama herkes sanatçı olamaz” dedi.
Kıbrıslı Türklerin birçok haksızlıkla karşı karşıya olduğunu ancak Kıbrıslı Türk sanatçıların dünyanın her yerinde ülkelerini temsil ettiğini söyleyen Tatar, Tüm Kıbrıslı Türk sanatçılara azimlerinden dolayı teşekkür etti. 

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Tatar, “Siyasi anlamda sıkıntılarımız olabilir ama bizim bu yürekli insanlarımız bıkmadan, usanmadan ortaya koydukları eserleriyle dünyanın çeşitli yerlerinde, farklı platformlarda bizi temsil etmektedirler” diyerek, sanatın ambargosu olamayacağının altını çizdi.
BAŞÇERİ: “BU ÇALIŞMALARIN ARTAN BİR İVMEYLE DEVAM ETMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM” 
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, serginin gerçekleşmesine vesile olan herkese teşekkür ederek sözlerine başladı.
Başçeri konuşmasında, “Anadolu insanı ile Kıbrıs adasında yaşamakta olan kardeşlerimizin birlikteliğinin sanat yolu ile bir kez daha burada ortaya konduğunu görmekten mutluluk duyuyorum. Bu çalışmaların önümüzdeki dönemde karşılıklı olarak artan bir ivme ile devam etmesini de temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.
ESER: “25 RESSAMIN ESERLERİ SERGİLENECEK”
Saküder Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eser ise konuşmasında, sergide Türkiye’nin dört bir yanından ve Azerbaycan’dan olmak üzere 25 ressamın eserlerinin sergileneceği bilgisini verdi.
Kültür ve sanat adına sergiyi Kıbrıs’ta açmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Eser, bu mutluluğa katkı koyan herkese teşekkür etti.
ONUR ÖDÜLLERİ VE ŞÜKRAN PLAKETLERİ TAKDİM EDİLDİ
Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile  Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye 16. Yıl Onur Ödülleri, Saküder Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eser tarafından takdim edilirken, ressamlar İnci Kansu ile Emel Samioğlu’na Cumhurbaşkanı Tatar, ressam İsmet Tatar’a Büyükelçi Başçeri tarafından 16. Yıl Şükran Plaketleri takdim edildi.

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Son Güncelleme: 19.10.2021 19:45
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