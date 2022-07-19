banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tek kelime ile kazıklanacağız!
Tek kelime ile kazıklanacağız!
Video çekerken sandalyeden düştü: Yoğun bakımda!
Video çekerken sandalyeden düştü: Yoğun...
DP Milletvekili Akpınar, Teknecik Elektrik Santralinde ki çevre kirliliğine isyan etti
Akpınar: “Toplumsal bir seferberlik başlatma...
Harmancı: Lefkoşa büyük bir aşktır
Harmancı: Lefkoşa büyük bir aşktır
Arıklı: “20 Temmuz’da birkaç yol açılışı olacak”
Arıklı: “20 Temmuz’da birkaç yol...
banner405

Cumhurbaşkanı Tatar İle Akar Mesaj Teatisinde Bulundu 

19 Temmuz 2022 Salı 15:30
Cumhurbaşkanı Tatar İle Akar Mesaj Teatisinde Bulundu 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’nın 48. yıldönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile karşılıklı mesaj teatisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu aracılığıyla Akar ile karşılıklı mesaj teatisi yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akar’a ilettiği mesajda; “20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nın Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda özgürlük ve güvenlik içerisinde insanca bir yaşam sürdürebilmesi açısından tarihi bir dönüm noktasını teşkil ettiğini” belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 48 yıl önce faşist Yunan Cuntası’nın Kıbrıs Rum toplumu içindeki yandaşları ile birlikte Enosis hedefiyle yaptığı darbenin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uluslararası antlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanarak gerçekleştirdiği askeri müdahalesi ve Kıbrıs Türk mücahitleri ile birlikte can ve kan pahasına verilen mücadele sayesinde engellendiğini kaydetti.

Tatar şöyle devam etti:

“Kıbrıs’ta adil bir çözümü her zaman isteyen taraf olarak eşitlik, özgürlük ve güvenlik temel ilkelerinden ve müktesep haklarımızdan hiçbir zaman ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz. O günden beridir Kıbrıs’ta hakça bir çözüm için Kıbrıs Türk tarafı elinden geleni fazlasıyla yapmıştır. Ne var ki GKRY tarafından gösterdiğimiz iyi niyete verilmesi gereken karşılık, bugüne kadar gelmemiştir. Gerek 2004 Annan Planı referandumunda gerekse 2017 yılında Crans Montana’daki konferansta maalesef bu durum değişmemiştir.”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta adil bir çözümü her zaman isteyen taraf olarak eşitlik, özgürlük ve güvenlik temel ilkelerinden ve müktesep haklarımızdan hiçbir zaman ödün vermeden yollarına devam edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkı adına Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teşekkür ederek, Akar’a görevinde başarılarının devamını diledi. Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca mesajında şehitleri yad ederek, gazilere saygılarını iletti.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu aracılığıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ilettiği mesajında şunları belirtti:

“Kıbrıslı Türklerin yaşadığı acılara, maruz kaldığı katliamlara son vermek için başarıyla icra edilen Barış Harekâtı’nın yıl dönümünde, tüm Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreni ile bu çerçevede yapılacak etkinliklere katılıma ilişkin yaptığınız nazik davetiniz için teşekkür ederim.

Ancak yoğun programım nedeniyle bu anlamlı günde ne yazık ki Kıbrıs’ta bulunamayacağımı üzülerek bildirmek isterim.

Kırk sekiz yıl önce gerçekleşen Barış Harekâtı’nın Kıbrıs’a getirdiği barış ve özgürlük ortamının sonsuza kadar devam etmesini temenni ediyorum.

Asil milletimiz, ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü ile el ele, gönül gönüle dayanışma içindedir. Bu gönül ve kader birlikteliğimiz, bundan sonra da devam edecektir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs’ta uluslararası Garanti ve İttifak Antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmayı, hak ve menfaatlerimizi korumayı her koşulda sürdürecektir.

Bu vesileyle şahsınızın ve sizin nezdinizde dost ve kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlar, saygılar sunarım.”

banner360
Son Güncelleme: 19.07.2022 17:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüp gaz fiyatında indirime gidiliyor
Tüp gaz fiyatında indirime gidiliyor
Çavuşoğlu’nun Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajı
Çavuşoğlu’nun Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajı
TÜK'ün 6-10 Haziran Arasında Aldığı Zahire Bedeli Cuma Günü Ödenecek
TÜK'ün 6-10 Haziran Arasında Aldığı Zahire Bedeli Cuma Günü Ödenecek
Eroğlu: “Kıbrıs Türk Tarafı Artık Kendi Yolunu Çizmelidir”
Eroğlu: “Kıbrıs Türk Tarafı Artık Kendi Yolunu Çizmelidir”
Ekonomi Ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Ekonomi Ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Öztürkler: “Kıbrıs Türk Halkı, Birlik Ruhu Ve Mücadele Azmi İle Özgürlüğüne Kavuşmuştur”
Öztürkler: “Kıbrıs Türk Halkı, Birlik Ruhu Ve Mücadele Azmi İle Özgürlüğüne Kavuşmuştur”
Milli Atlet Buse Savaşkan’dan, Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar’a Nezaket Ziyareti
Milli Atlet Buse Savaşkan’dan, Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar’a Nezaket Ziyareti
Teknecik santralı bacasından niye siyah duman çıkıyor?
Teknecik santralı bacasından niye siyah duman çıkıyor?
Tek kelime ile kazıklanacağız!
Tek kelime ile kazıklanacağız!
Üstel, Bayraktaroğlu’nu Kabul Etti
Üstel, Bayraktaroğlu’nu Kabul Etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim