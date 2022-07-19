Cumhurbaşkanı Tatar İle Akar Mesaj Teatisinde Bulundu 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’nın 48. yıldönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile karşılıklı mesaj teatisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu aracılığıyla Akar ile karşılıklı mesaj teatisi yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akar’a ilettiği mesajda; “20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nın Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda özgürlük ve güvenlik içerisinde insanca bir yaşam sürdürebilmesi açısından tarihi bir dönüm noktasını teşkil ettiğini” belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 48 yıl önce faşist Yunan Cuntası’nın Kıbrıs Rum toplumu içindeki yandaşları ile birlikte Enosis hedefiyle yaptığı darbenin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uluslararası antlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanarak gerçekleştirdiği askeri müdahalesi ve Kıbrıs Türk mücahitleri ile birlikte can ve kan pahasına verilen mücadele sayesinde engellendiğini kaydetti.

Tatar şöyle devam etti:

“Kıbrıs’ta adil bir çözümü her zaman isteyen taraf olarak eşitlik, özgürlük ve güvenlik temel ilkelerinden ve müktesep haklarımızdan hiçbir zaman ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz. O günden beridir Kıbrıs’ta hakça bir çözüm için Kıbrıs Türk tarafı elinden geleni fazlasıyla yapmıştır. Ne var ki GKRY tarafından gösterdiğimiz iyi niyete verilmesi gereken karşılık, bugüne kadar gelmemiştir. Gerek 2004 Annan Planı referandumunda gerekse 2017 yılında Crans Montana’daki konferansta maalesef bu durum değişmemiştir.”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta adil bir çözümü her zaman isteyen taraf olarak eşitlik, özgürlük ve güvenlik temel ilkelerinden ve müktesep haklarımızdan hiçbir zaman ödün vermeden yollarına devam edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkı adına Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teşekkür ederek, Akar’a görevinde başarılarının devamını diledi. Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca mesajında şehitleri yad ederek, gazilere saygılarını iletti.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu aracılığıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ilettiği mesajında şunları belirtti:

“Kıbrıslı Türklerin yaşadığı acılara, maruz kaldığı katliamlara son vermek için başarıyla icra edilen Barış Harekâtı’nın yıl dönümünde, tüm Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreni ile bu çerçevede yapılacak etkinliklere katılıma ilişkin yaptığınız nazik davetiniz için teşekkür ederim.

Ancak yoğun programım nedeniyle bu anlamlı günde ne yazık ki Kıbrıs’ta bulunamayacağımı üzülerek bildirmek isterim.

Kırk sekiz yıl önce gerçekleşen Barış Harekâtı’nın Kıbrıs’a getirdiği barış ve özgürlük ortamının sonsuza kadar devam etmesini temenni ediyorum.

Asil milletimiz, ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü ile el ele, gönül gönüle dayanışma içindedir. Bu gönül ve kader birlikteliğimiz, bundan sonra da devam edecektir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs’ta uluslararası Garanti ve İttifak Antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmayı, hak ve menfaatlerimizi korumayı her koşulda sürdürecektir.

Bu vesileyle şahsınızın ve sizin nezdinizde dost ve kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlar, saygılar sunarım.”