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Cumhurbaşkanı Tatar ikinci doz aşısını yaptırdı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Covid-19’a karşı ikinci doz aşısını bugün yaptırdı.

12 Şubat 2021 Cuma 15:30
Cumhurbaşkanı Tatar ikinci doz aşısını yaptırdı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Covid-19’a karşı ikinci doz aşısını bugün yaptırdı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, dünyada ve ülkede yaşanan Covid-19 pandemisi ile mücadelede önemli olan aşı programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nden dün gelen 40 bin doz aşı ile birlikte bugüne kadar gelen toplam Sinovac aşısı 80 bine ulaştı.

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Açıklamada, ocak ayının ikinci yarısında hızla yükselen vaka sayısının, alınan tedbirler sonucunda düşüş göstermeye başladığına da işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

“Diğer ülkeler ve Güney Kıbrıs ile karşılaştırmalı yapılan projeksiyonlar, şubat ayının ikinci yarısına doğru vakalarda plato ve sonrasında kontrollü düşüş grafiğini yakalayabileceğimiz yönündeydi ve şimdi bunu gözlemleyebiliyoruz.

Covid-19 pandemisine karşı mücadelede bundan sonraki süreçte mutant varyantın da ülkemizde olduğu göz önüne alınarak, belirtmek isteriz ki, bu süreç henüz bitmemiştir. Halkımıza düşen en önemli görev alınan tedbirlere  uymaktır. Bu doğrultuda kalabalık ortamlarda uzun süreli kalmamaya, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya dikkat etmeliyiz.”

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Son Güncelleme: 12.02.2021 16:58
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