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Cumhurbaşkanı Tatar Hemşire ve Ebeler Birliği’ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen ve beraberindeki heyeti kabul etti.

06 Ocak 2022 Perşembe 20:15
Cumhurbaşkanı Tatar Hemşire ve Ebeler Birliği’ni kabul etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, pandemi başladığında kendisinin Başbakan olduğunu ve sağlık personelinin en başından beridir bu süreçle ilgili özveriyle çalıştığını kaydetti.

Tatar, henüz aşılamanın başlamadığı günlerde dahi sağlık personelinin büyük mücadele vererek, canla başla çalıştığını, fedakârlık yaptığını ve zor koşullarda hizmet verdiğini belirtti.

Son olarak ortaya çıkan “Omicron” varyantının daha az belirti göstermesi ve tehlikeli bir boyutunun olmaması sebebiyle bu pandeminin en yakın zamanda bitmesi temennisinde bulunan Tatar, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile ortak yapılan çalışmaların olduğunu, halkın ve sağlık personelinin mağdur olmaması adına özveriyle bu çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Tatar, “En erken zamanda daha rahat günlere kavuşmak, en büyük temennimizdir. Bütün sağlık personeline, gösterdikleri fedakârlıktan dolayı teşekkür ederim” dedi.  

Açıklamada, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen’in de görüşmede yaptığı konuşmada, kendilerini davetinden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.

Son günlerde artan vakalarla birlikte halkın sağlığı adına canla başla çalıştıklarını dile getiren Özgöçmen, denetimlerin artması ve etkin sağlık sisteminin daha iyi işlemesi için gerekli önlemlerin alınacağına inanç belirtti, yapılan çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi.  

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da hazır bulundu.

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Son Güncelleme: 07.01.2022 01:39
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