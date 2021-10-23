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Cumhurbaşkanı Tatar Hatay’da Kıbrıs gazileri ile buluştu

23 Ekim 2021 Cumartesi 15:45
Cumhurbaşkanı Tatar Hatay’da Kıbrıs gazileri ile buluştu

“YENİ SİYASET EGEMENLİK VE DEVLET”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay ziyareti çerçevesinde Kıbrıs gazileri ile buluştu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın organize ettiği etkinlikte, gazilere, Kıbrıs Barış Harekatı’nda gösterdikleri özveriden dolayı şükranlar sunuldu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Hatay gazileri ile buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, 1974 sonrası Hatay ile KKTC arasında kaynaşma olduğunu, aile olduklarını söyledi.

Tatar, milli mücadele yıllarında Kıbrıs Türk halkının hep “Mehmetçik ne zaman gelecek?” diye beklediğini ve Mehmetçik’in adaya adım atmasıyla Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığa özgürlüğüne hürriyetine kavuştuğunu belirtti.

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Şehitlere rahmet gazilere şükranlarını sunan Tatar, şimdi de varoluş mücadelesinin sürdüğünü, KKTC’nin Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz’de, mavi vatanda, hava sahasında güçlü bir devlet konumuna geldiğini söyledi.

Tatar, Kıbrıs’ta artık federal bir çözüm olamayacağını, 1974 öncesine gitmeyeceklerini ifade ederek, Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki ayrı egemen devlet temelinde bir anlaşma olabileceğini kaydetti.

Yeni siyasetin egemenlik ve devlet olduğunu, Türkiye ve TSK’nın adada kalacağını, bunun dışında bir çözümü kabul etmeyeceklerini ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta Türk varlığını Türkiye ile birlikte güvenle yürüteceklerini söyledi.

ÇARŞIYI GEZDİ

Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra Hatay Arkeoloji Müzesi, Habib-i Neccar Cami, St. Pierre Kilisesi, Uzun Çarşı’yı gezdi, çarşı esnafı ve bölge halkı ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, temaslarının ardından bu gece Adana üzerinden ülkeye geri dönecek.

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Son Güncelleme: 23.10.2021 18:09
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