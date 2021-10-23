Cumhurbaşkanı Tatar Hatay çarşısını gezdi

Hatay temasları çerçevesinde Uzun çarşıyı gezen Tatar, çarşı esnafı ve bölge halkı ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca Belen Şehitler Abidesi’ni de ziyaret ederek, şehitliğe çiçek bıraktı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an tilaveti yer alan törende konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, şehitler diyarı KKTC’den getirdiği sevgi saygıları iletti, Türk halkıyla gönül kardeşlik birlikteliğini vurguladı.

Tatar, tüm şehitleri andığı konuşmasında, her şehit haberi aldıklarında yüreklerinde acı hissettiklerini ifade ederek, Kıbrıs Türk halkı adına burada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Geleceğe Şehitleri unutmadan, bölgedeki Türk varlığını ve devleti güçlendirerek emin adımlarla ilerleyeceklerini ifade eden Tatar, gazilere minnet duygularını iletti.

Tatar, Kıbrıs’ta mücadelenin Türkiye ile birlikte devam ettiğini, Türk tarafının kopmaz bir parça olduğunu, asla bu bağların koparılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Kıbrıs’ta bir anlaşmanın ancak eşit iki devlet temelinde olabileceğini ifade eden Tatar, birlik beraberlik içinde daha güçlü bir devlet olarak yola devam edeceklerini söyledi.

Tatar’a konuşmasının ardından plaket verildi. Belen Belediyesi ayrıca bir sokağa “Kuzey Kıbrıs” adını verdi.

İskenderun’da da iş insanlarıyla bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, temaslarının ardından bu gece Adana üzerinden ülkeye geri dönecek.