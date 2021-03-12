Cumhurbaşkanı Tatar: “Haksızlığı gündeme getireceğim”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ta ve İngiliz Üsleri Barış Gücü’nde çalışanların hakkını ve hukukunu korumak gerektiğini vurgulayarak, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bu konuda da Kıbrıslı Türklere haksızlık yaptığını, yapılanların insan haklarına aykırı olduğunu söyledi.

Tatar, “İnsanlar arasında vatandaş olsun olmasın verilen aynı hizmetten dolayı doğan haklar konusunda ayrımcılık yapılamaz” diye konuştu ve bu haksızlığı gündeme getireceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ve beraberindekileri kabul etti.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip yaptığı ziyarette, Güney’de ve İngiliz Üsleri’nde çalışıp emekli olanların yaşadıkları mağduriyetleri Cumhurbaşkanı Tatar’a ayrıntılarıyla aktardı. Edip, Rum Yönetimi tarafından yapılan muamelenin insan haklarına aykırı olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, Güney Kıbrıs’ta ve İngiliz Üsleri Barış Gücü’nde çalışanların hakkını ve hukukunu korumak gerektiğini vurgulayarak, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bu konuda da Kıbrıslı Türklere haksızlık yapmaya çalıştığını ve yapılanların insan haklarına aykırı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Yönetimi’nin Güney’de ve İngiliz Üsleri’nde çalışan Kıbrıslı Türklere “1974’ten sonra kuzeye yerleştiniz, orada aldığınız doğum ve evlilik belgeleri gibi belgeleri tanımıyoruz” gibi gerekçelerle haklarına bir takım mağduriyetler yaptıklarını söyledi.

“İnsanlar arasında vatandaş olsun olmasın verilen aynı hizmetten dolayı doğan haklar konusunda ayrımcılık yapılamaz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, böyle bir muamelenin uluslararası çalışma yasasına aykırı düştüğünü belirtti.

“GÜNEY’DE VE İNGİLİZ ÜSLERİ’NDE ÇALIŞAN KIBRISLI TÜRKLERİN EMEKLİLİK GİBİ HAKLARINI ÇİĞNEMEYE ÇALIŞMALARI ULUSLARARASI ÇALIŞMA YASASINA AYKIRIDIR... BU HAKSIZLIĞI GÜNDEME GETİRECEĞİM”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Rum tarafının bu konuyu siyasete alet ettiğini, orada çalışanların emeklilik gibi haklarını çiğnemeye çalıştıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı olarak, hem 5+BM görüşmesinde hem de heyetler arası görüşmelerde bu konuda yapılan haksızlığı diğer yapılan haksızlıklarla birlikte gündeme getireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, İngiliz Üslerinin egemen bir bölge olması nedeniyle Birleşik Krallık’ın bu konudaki görüşünü de alacağını belirtti.

Kıbrıslı Türklere yapılan haksızlıkların mücadelesini yıllardır verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, egemenliğin eşit olduğunu, Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs Rum halkından hiçbir farkının olmadığını vurguladı.