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Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Sağlıklı Onurlu Yaşam Derneği heyetini kabul etti

08 Nisan 2021 Perşembe 18:15
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Sağlıklı Onurlu Yaşam Derneği heyetini kabul etti
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CUMHURBAŞKANI TATAR: “RUM’A YAMA OLMAYACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cemal Kılıç başkanlığındaki Güzelyurt Sağlıklı Onurlu Yaşam Derneği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, 1960 olaylarından sonra Kıbrıslı Türklerin hep kendi kendilerini yönettiklerini ve egemenlik haklarını kazandıklarını vurguladı.

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Artık egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki bağımsız devletin iş birliği ile ancak bir anlaşmanın olabileceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olmamız ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nde bir cemaat olarak varlığımızı sürdürmemiz mümkün değildir” dedi.   

Bölgenin lider ülkesi, garantör ülke Anavatan Türkiye ile fikir birliği içerisinde hareket edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayrı resmi toplantısına çok iyi hazırlandıklarını ifade ederek, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma ve bölgede istikrar ve barışın sağlanacağı bir zemin bulunmasını istediklerini ve tüm bunları yaptığı temaslarda dile getirdiğini söyledi.

“Esas olan bu halkın geleceğidir. Güven içerisinde bu topraklarda gelecek kuşaklarımızın yaşaması için uğraş veriyoruz” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Tatar, bütün dünyaya müzakere yolu ile bir anlaşmanın elde edilmesi için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu ilettiklerini kaydetti.

“Ancak kimse bizden kendi devletimizden, kendi hakkımızdan, hukukumuzdan, toplumsal varlığımızdan vazgeçmemizi bekleyemez” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, halkın desteğiyle bu politikayı sürdürdüğünü sözlerine ekledi. 

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Son Güncelleme: 08.04.2021 19:12
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