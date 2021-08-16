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Cumhurbaşkanı Tatar, görevi başında saldırıya uğrayan polis memurunu hastanede ziyaret etti

16 Ağustos 2021 Pazartesi 18:45
Cumhurbaşkanı Tatar, görevi başında saldırıya uğrayan polis memurunu hastanede ziyaret etti

“HER ZAMAN POLİS TEŞKİLATIMIZIN YANINDAYIM”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün akşam görevi başında suçluları yakalamaya çalışırken üç yerinden bıçaklanan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören polis memuru Fahri Toklu’yu ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. 
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “Her zaman Polis Teşkilatımızın yanındayım” dedi. 

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Tatar, büyük bir özveri ve fedakarlıkla ülkede huzuru ve güveni sağlayan polislere teşekkür ederken, saldırıyı kınadı. 
Cumhurbaşkanı Tatar, Polis Teşkilatı’nın çalışmalarından memnuniyet duyduğunu ve her zaman teşkilatın yanında olduğunu belirtti.
Ziyarette Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Çete, Başhekim Dr. Adil Özyılkan, Başhekim Baş Yardımcısı Dr. Hasan Birtan ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı hazır bulundu.

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Son Güncelleme: 16.08.2021 19:40
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