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Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere seslendi: “Disiplinli bir yaşam tarzı benimseyin“

24 Ağustos 2021 Salı 15:30
Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere seslendi: “Disiplinli bir yaşam tarzı benimseyin“

“ÖZELLİKLE İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ COVİD-19 SALGINI DÖNEMİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLARA UYARAK DİSİPLİNLİ BİR YAŞAM BENİMSENMELİ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, WBFF 2021 Transformation kategorisinde Las Vegas şehrinde gerçekleşen yarışmada dünya şampiyonu olan Kıbrıslı Türk sporcu Kemal Özekmekçi’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, Özekmekçi’yi uluslararası bir müsabakada gösterdiği gayret ve irade sonucu elde ettiği başarıdan dolayı kutlayarak, elde ettiği başarı ve KKTC bayrağı ile halkını temsil etmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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Özekmekçi’nin gayreti, iradesi ve başarısının diğer gençlere de örnek teşkil ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bu kişisel başarının disiplinli çalışma ve azmin bir sonucu olduğunu kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere verdiği mesajında, spor ve kişisel gelişimin önemine işaret ederek ülkeye yararlı olabilmek adına devletin tüm imkanlarının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin geleceği olan gençlere değer verdiklerini ifade ederek, gençlerin özellikle içinde bulunulan Covid-19 salgını döneminde uyulması gereken kurallara uyarak disiplinli bir yaşam tarzını benimsemeleri mesajını verdi. 

Özekmekçi, Cumhurbaşkanı Tatar’a desteğinden dolayı teşekkür etti. 

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya ve Cumhurbaşkanlığı Tarımcılık, Hayvancılık ve Girişimcilik Danışmanı Ahmet Hamdi hazır bulundu.

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Son Güncelleme: 24.08.2021 16:05
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