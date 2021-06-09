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Cumhurbaşkanı Tatar Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti

09 Haziran 2021 Çarşamba 19:30
Cumhurbaşkanı Tatar Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti
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“CUMHURBAŞKANLIĞI ENGELLİLER KOMİTESİ ÖZEL EĞİTİM YASASI’NIN MECLİS’TEN GEÇİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi’nin Özel Eğitim Yasası’nın Meclis’ten geçirilmesi için çalışmalarını yürüttüğünü ve istişarelerini sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte bu sabah, Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Özel Eğitim Merkezi’nde verilen eğitimin ne kadar yerinde ve etkili olduğunu görmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Pandemi döneminde eğitim çalışmalarının eksiksiz devam ettiğini öğrendiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, okul müdürüne, özveri ile çalışan tüm öğretmenlere ve ailelere teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI TATAR: “BU ÇOCUKLAR BİZİM ÇOCUKLARIMIZ”

Özel Eğitim Yasası’nın Meclis’ten geçirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi’nin çalışmalarını yürüttüğünü ve istişarelerini sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu çocuklar bizim çocuklarımızdır, devletimizin imkanları çerçevesinde mutlaka onların toplumda değerli bireyler olarak yetişmeleri ve topluma kazandırılmaları için eğitim sisteminin geliştirilmesini her zaman vurgulamaya devam edeceğiz” dedi.

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“ÖZEL YATIRIMLARLA KATKI VE SPONSORLARLA İHTİYAÇLAR GİDERİLEBİLİR”

Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberlik içinde bu konuda hassasiyet gösterdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC geliştikçe, özel yatırımlarla beraber yasalar çerçevesinde yapılacak katkıların ve sponsorlukların ihtiyaçları giderebileceğini belirterek, bu konuda gerekli katkıların yapılabilmesi için çağrıda bulundu.

SİBEL TATAR HİMAYELERİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARDAN OLUŞAN KORO PROJESİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar ziyaret sırasında gerçekleştirdiği konuşmasında, KKTC Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi iş birliğinde özel gereksinimli bireylerden oluşan ve özel eğitim okullarına devam eden çocukların yer aldığı koronun olgunlaşma aşamasına geldiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanı Laden İnce ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz’in yürüttüğü proje kapsamında müzik öğretmenleri desteği ile  çalışılarak müziğe yatkın ve müzik eğitimi alabilecek çocuklar içerisinden seçmeler yapılacağını belirten Sibel Tatar, “Bu proje bizi oldukça heyecanlandırıyor. Bu çocuklarımızı sahnede görmek, başarıları için fırsat vermek arzumuzdur” dedi.

Fırsat eşitliğinden çocukların faydalanmasını amaçladıklarını ifade eden Sibel Tatar, eğitimle birlikte sanat konusunda da fırsat eşitliğinden yararlanılmasını sağlamak için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Tatar, 18 yaş altı özel eğitim merkezinde yer alan spor salonu, seramik atölyesi, mum-alçı atölyesi, mutfak atölyesi, baskı ve ahşap atölyesi, boya atölyesi, dikiş atölyesi ile müzik atölyesini gezdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, eski bakanlardan  Hakan Dinçyürek ve eşi  Sibel Dinçyürek, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü  Münevver Çağın, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar ve Sosyal Hizmetler Danışmanı (Müşavir) Aydan Başkurt, Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanı Laden İnce ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komite Başkanı Ahmet Akdeniz eşlik etti.

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Son Güncelleme: 09.06.2021 20:01
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