Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti

TATAR: “PANDEMİYE RAĞMEN MARAŞ’A ÇOK SAYIDA ZİYARETÇİ OLDU”

ARTER: “MARAŞ’IN SU HATLARI, TELEFON VE ELEKTRİKLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI BAŞLAMALI”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mağusa Belediyesi’ne ziyarette bulunarak, Belediye Başkanı İsmail Arter ile görüştü.

Tatar ziyaretinde, kapalı Maraş’ın açılımı ile yürütülen altyapı çalışmalarını memnuniyetle izlediğini ifade ederek, tüm belediye çalışanlarını Belediye Başkanı İsmail Arter’in nezdinde kutladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, bu sabah Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ne yaptığı ziyarete değinerek, özel eğitim okulları için devletin imkanları çerçevesinde yapılan çalışmalar olduğunu ancak gelişen KKTC’nin sivil toplum ve teşebbüslerle verilen imkanları arttırabileceği çağrısı yaptığını söyledi.

Meclis’in gündeminde Özel Eğitim Yasasının olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, özel gereksinimli bireyler konusunda Cumhurbaşkanlığı’nda da çalışmaları sürdürmekte olduklarını ifade etti.

TATAR: “MARAŞ AÇILMASI TURİZME BÜYÜK KATKI SAĞLADI”

Gazimağusa Belediyesi’nin KKTC’nin önemli belediyelerinden biri olduğunu kaydeden Tatar, Gazimağusa’nın yakınındaki kapalı Maraş’ın açılımı ile yürütülen altyapı çalışmalarını memnuniyetle izlediğini söyledi.

Sahil şeridi, parklar ve kamu alanlarının açıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ın halkın ve turistlerin ziyaretine açılmasıyla turizme büyük katkı sağlandığını belirtti.

Gazimağusa’nın Othello Kalesi, Salamis Harabeleri, Suriçi, Namık Kemal Meydanı gibi tarihi eserlerine ek olarak Maraş’ın turistler için özel ilgi merkezi olduğunu ve bir dünya markası olarak dünyaya kendisini tanıttığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, çalışmaları yerinde görmekten ve istişare etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dünyanın çeşitli yerlerinden Maraş’a ziyarette bulunanlar olduğunu görmekten de memnun olduğunu ifade eden Tatar, pandemi dönemine rağmen son 7-8 ayda Maraş’a çok sayıda ziyaretçi olduğunu söyledi.

Tatar, çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdüren tüm belediye çalışanlarını Belediye Başkanı İsmail Arter’in nezdinde kutladı.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDEN DAHA AŞI GELECEK”

Dün akşam Türkiye Cumhuriyeti’nden 50 bin doz Sinovac aşısının ülkeye ulaştığını hatırlatan Tatar, daha önce Türkiye Cumhuriyeti’nden 140 bin doz aşının geldiğini, 35 bin doz aşının da AB’den alındığını belirtti.

Yüzde 20’nin üzerinde bir aşılanma oranı ile yaz mevsimine girildiğini söyleyen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nden daha aşı geleceğini aktardı.

Halkın duyarlılığı ve alınan tedbirlerle KKTC’de pandeminin diğer ülkelere kıyasla iyi yönetildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa ekonomisinin pandemi öncesi boyutuna geri döndüğünü görme temennisinde bulundu.

Yapılan çalışmalar ve yatırımların gelecek için büyük umut olduğunu belirten Tatar, imar planı konusuna da değinerek, açılan Maraş’ın Gazimağusa ile bir bütün olarak değerlendirilerek imar ve emirname konularının halkın ve yatırımcıların destekleyeceği ve ortak zeminde buluşularak ekonomi için itici bir güç sağlayabileceğini ifade etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ARTER: “KAPALI MARAŞ, İMAR PLANINA ENTEGRE EDİLMELİ”

Öte yandan Gazimağusa Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ziyareti sırasında konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Tatar’ın ziyaretinden onur duyduğunu kaydetti.

İmar planı yapılmasının önemine vurgu yapan Arter, bir an evvel emirnamelerden kurtulup, paydaşların desteğini alan bir imar planının hayat bulması gerektiğini ve kapalı Maraş’ın da bu plana entegre edilmesi gerektiğini anlattı.

Nüfusu 100 binlere çıkabilecek bir Maraş potansiyelinin önlerinde durduğunu ve Maraş’ın su hatları, telefon ve elektrikle ilgili çalışmalarının başlaması gerektiğini kaydeden Arter, Belediye’de bir ofisi bu iş için ayırdıklarını söyledi.

TATAR,MARAŞ’I DA ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa Belediyesi ziyaretinin ardından Maraş’ı ziyaret etti. Maraş’ta yakında açılacak olan çay bahçesi ve halk plajını yerinde inceleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.