Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep Ticaret Odası Meclisi toplantısında hitap etti

TATAR’A ATATÜRK’ÜN BÜYÜK TAARRUZ’DA KARARGAHINDA BULUNAN SANCAĞIN REPLİKASI ARMAĞAN EDİLDİ

TATAR: “KKTC’Yİ TANIMAYABİLİRLER AMA VARLIĞIMIZ BİR GERÇEKTİR”

TATAR, GAZİANTEP TİCARET ODASI’NIN DÜZENLEDİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 98’İNCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ BALOSUNA DA KATILDI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep Ticaret Odası Meclisi toplantısındaki konuşmasında, yılda 10 milyar Dolara yakın ihracat potansiyeli olan Gaziantep’ten aktarılacak tecrübe ve iş birliklerinin KKTC’ye fayda sağlayacağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meclisi toplantısında oda üyelerine hitap etti. Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve Genel Sekreteri Aysun Önet İleri de toplantıda hazır bulundu.

Sırasıyla GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, GTO Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hitap ettiği Gaziantep Ticaret Odası Meclisi toplantısında, KKTC ile ilgili bir de video gösterildi. Ayrıca, GTO yetkilileri Tatar’a Atatürk’ün Büyük Taarruz’da karargahında bulunan sancağın replikasını armağan etti.

TATAR: “İKİ HALKIN BİRLİKTE YAŞAMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep Ticaret Odası Meclisi’ne hitabında, Kıbrıs meselesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin milli meselesi olduğuna vurgu yaparak, Osmanlı devletinin 1571’de adayı aldığı günden bugüne Kıbrıs tarihi ile ilgili bilgi verdi.

Kendisi Cumhurbaşkanı seçildikten sonra iki devletli çözüm tezinin gündeme getirdiğini ve bu tezin dışında bir çözümün mümkün olmadığını söyleyen Tatar, “Yıllardır yapılan müzakerelerde karşı tarafın zihniyeti görüldü. İyi niyetli olmadıklarını biliyoruz” dedi.

Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunu belirten Tatar, adadaki Türklerin dilinin Türkçe, dininin İslam ve anavatanının Türkiye olduğunu, Rumların ise dilinin Rumca, dininin Hristiyan ve anavatanlarının ise Yunanistan olduğunu söyleyerek, “Bu iki halkın birlikte yaşaması mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

“FEDERASYON GÖRÜŞMEK ZAMAN KAYBI”

Annan Planı’na Türklerin “evet”, Rumların ise “hayır” dediğini hatırlatan Tatar, “Hayır diyen AB’ye alınırken, evet diyene verilen hiçbir vaat yerine getirilmemiştir” dedi.

Federasyon modelinde, Türkiye AB üyesi olmadığı için Kıbrıs’tan çekilmesi tehlikesinin bulunduğunu kaydeden Tatar, Kıbrıs Türk halkını böyle bir tehlikeye atamayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yıllardır federasyon görüşmelerinde hiçbir sonuca varılamadığını söyleyerek, federasyonu görüşmeyi “zaman kaybı” olarak nitelendirdi ve Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin de bu duruşlarına destek olduğunu vurguladı.

“KKTC’yi tanımayabilirler ama varlığımız bir gerçektir” diyen Tatar, KKTC’nin her türlü kurumsal yapısının olduğunu ve KKTC halkının kendi geleceğini tayin etme hakkı bulunduğunu söyledi.

“GAZİANTEP İLE KKTC ARASINDA ÖZEL BAĞLAR VAR”

Gaziantep ile KKTC arasında özel bağlar olduğunu da ifade eden Tatar, birçok Gazianteplinin KKTC’de yaşadığını veya yüksek öğrenim gördüğünü kaydetti.

Aldığı bilgiye göre, Gaziantep’in yılda 10 milyar dolara yakın ihracat potansiyeli olduğunu ifade eden Tatar, Gaziantep’ten aktarılacak tecrübe ve iş birliklerinin KKTC’ye fayda sağlayacağına inanç belirtti.

TEYMUR: “KIBRIS MESELESİ, TÜRKİYE’NİN MİLLİ DAVASI”

GTO Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, konuşmasına Kıbrıs Barış Harekâtı öncüleri Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı anarak başladı.

Kıbrıs meselesinin Türkiye’nin milli davası olduğunu vurgulayan Teymur, “Federasyon bir çözüm olmaktan çıkmıştır. Bizler ticari diplomasiyle KKTC’yi dünyanın tanıması için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

YILDIRIM: “KIBRIS KONUSUNDA TARAFIMIZ BELLİDİR”

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ise, davetlerini geri çevirmeyerek kendilerini onurlandıran Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür ederek sözlerine başladı.

“Müşterek milli davamız Kıbrıs konusunda tarafımız bellidir. Kıbrıs Türk’tür Türk kalacaktır” diyen Yıldırım, iki devletli çözüm tezine destek belirtti.

Tatar, GTO Meclisi toplantısında Oda üyelerine hitabının ardından, Oda’nın düzenlediği Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci Kuruluş Yıldönümü Balosu’na da katıldı.