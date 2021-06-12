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Cumhurbaşkanı Tatar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak ve beraberindeki heyeti kabul etti.

12 Haziran 2021 Cumartesi 11:45
Cumhurbaşkanı Tatar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi heyetini kabul etti
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Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşları ile her zaman iş birliği içerisinde olmaktan ve tecrübe alışverişi yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. 

Pandemi sürecindeki tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye Cumhuriyeti ile bağların güçlenerek sürdüğünü görmekten mutluluk duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, ölçek olarak küçük bir ülke olan KKTC’de halkın hak ettiği refahın ve müreffeh yaşamın sağlanmasında Anavatan Türkiye’nin tecrübelerinden yararlanmanın önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının, İngiliz idaresinden sonra yerel yönetimleriyle tecrübeleri ve geçmişinin olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, hizmet verebilmek için verimliliğin önemine değindi.

Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan iş birliği sonucu hayat bulan “Su Temin Projesi”ne atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, kurak bir iklime sahip ülke için su temininin büyük önem arz ettiğini, şu anda tüm belediyelerin depolarından Anadolu suyunun çeşmelere aktığını kaydetti. Tatar,  Su İşleri Dairesi’nin elektronik sisteminde de suyun akış miktarını gösteren altyapının geliştirildiğini ifade ederek, belediyelerde su kaybına neden olan borulardaki kaçakların da giderilmesinin verimliliği artırma bakımından önemli olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Tatar, su temini konusu örneğinde olduğu gibi  başka konularda da değerli iş birlikleri yapılarak halkın refah ve hayat kalitesinin artırılmasını desteklediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan iş birliklerinin önemine de vurgu yaparak, yapılan katkı ve işbirliklerini takdir ettiğini belirtti.

Tatar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın organizasyonu ile “KKTC’deki belediyelerle iş birliği yapmak” amacıyla temaslarda bulunmak üzere KKTC’de bulunduklarını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak da, KKTC’deki birçok belediyeye ziyaretlerde bulunduklarını söyledi ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Son Güncelleme: 12.06.2021 12:59
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