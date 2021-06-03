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Cumhurbaşkanı Tatar Gazi Baf Şehitleri Anıtı projesini inceledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt’ta, Gazi Baf Şehitleri Anıtı projesini inceleyerek, proje ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

03 Haziran 2021 Perşembe 09:45
Cumhurbaşkanı Tatar Gazi Baf Şehitleri Anıtı projesini inceledi
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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazi Baf Dayanışma Derneği Başkanı Türkay Tokel tarafından projenin detayları ile ilgili bilgilendirilen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, projenin en kısa zamanda tamamlanması temennisinde bulundu.

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Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde şehit düşen tüm kahraman şehitleri rahmetle anarak Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, milli mücadeleye katkı koymuş tüm gazilere şükranlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyareti sırasında, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz ve Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Ahmet Hamdi eşlik etti.

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Son Güncelleme: 03.06.2021 10:19
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