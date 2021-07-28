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Cumhurbaşkanı Tatar, “Fotoğraflarla Ay Yıldızın Peşinde”nin hazırlayıcılarını kabul etti

28 Temmuz 2021 Çarşamba 19:45
Cumhurbaşkanı Tatar, “Fotoğraflarla Ay Yıldızın Peşinde”nin hazırlayıcılarını kabul etti

“VAROLUŞUMUZUN KANITI”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Fotoğraflarla Ay Yıldızın Peşinde” isimli kitabın hazırlayıcıları Prof. Dr. Oğuz Karakartal, Doç. Dr. Osman Erciyas, Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Abdullah Aktaş ve Harita Dairesi personeli Ali Şahalveri’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Osmanlı İmparatorluğu’ndan bugüne, Kıbrıs’ın güney ve kuzeyinde yer alan çeşitli yerlerdeki “ay yıldız” simgesinin fotoğraflanarak belgelenmesiyle hazırlanan kitabın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda uzun yıllar varoluş mücadelesi veren bir halk olarak gelecekte de var olacağını belirtti.
 “Böylesi bir eser, bizim, yüzyıllardır bu topraklarda var olduğumuzun en belirgin kanıtıdır” diyen Tatar, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kıbrıs’ı fethinin 450’inci yıldönümü öncesinde Fotoğraflarla Ay Yıldızın Peşinde isimli kitabın halkla buluşmasının fevkalade değerli olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Osmanlı İmparatorluğu’nun, 1 yıl süren ve 70 bin şehidin verildiği bir savaş sonucunda Kıbrıs’ı fethettiğini kaydederek bu şerefli tarihin asla unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.
“İLMİ ÇALIŞMALARLA BÖYLESİ ÜRETİMLER DESTEKLENMELİ”
“Fotoğraflarla Ay Yıldızın Peşinde” isimli kitabın, Kıbrıs Türk tarihinde önemli bir çalışmanın sonucu bir eser olarak gelecekte daha da geliştirilebileceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da takdim edilen bu kitap benzeri çalışmaların devam etmesi temennisinde bulundu.

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İlmi çalışmalarla böylesi üretimlerin desteklenmesinin gerekliliğine dikkat çeken Tatar, “Fotoğraflarla Ay Yıldızın Peşinde” isimli kitap ve benzeri eserlerin milli mücadeleye de büyük katkı yaptığını söyledi.
Kıbrıs Türkü’nün vatan ve bayrak sevgisiyle elde edilen bağımsızlık ve egemenliğinin sarsılmaz dayanağının asla unutulmaması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, tüm bu değerlerin devlete ulaşma erdeminin altyapısı olduğunun altını çizdi.
“KIBRIS TÜRKÜ’NÜN ADADAKİ MÜHRÜ…”
Kabulde konuşan Prof. Dr. Oğuz Karakartal, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Fotoğraflarla Ay Yıldızın Peşinde” isimli kitabın büyük şevkle hazırlandığının altını çizdi.
Karakartal, Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze Kıbrıs Türkü’nün bu adaya vurduğu mührün Fotoğraflarla Ay Yıldızın Peşinde isimli kitapla gözler önüne serildiğine dikkat çekti.
Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort da yer aldı.
 

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Son Güncelleme: 28.07.2021 23:00
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