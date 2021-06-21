Cumhurbaşkanı Tatar FODER’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) Yönetim Kurulu’nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, ülkedeki yetenekli ve değerli kişilerin çalışmalarını takdirle izlediğini dile getirdi.
Son Güncelleme: 21.06.2021 16:29
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) Yönetim Kurulu’nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) Yönetim Kurulu’nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, ülkedeki yetenekli ve değerli kişilerin çalışmalarını takdirle izlediğini dile getirdi.