Cumhurbaşkanı Tatar, Finlandiya temsilciliğine atanan Sonat Altuğ’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Finlandiya Temsilciliği görevine atanan Sonat Altuğ’u kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı Tatar, Finlandiya temsilciliğine atanan Sonat Altuğ’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Finlandiya Temsilciliği görevine atanan Sonat Altuğ’u kabul ederek görüştü.
28 Temmuz 2021 Çarşamba 18:00
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk halkının dünyadaki temsiliyeti açısından bu tür görevlendirmelerin önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sonat Altuğ’a görevinde başarılar diledi.
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