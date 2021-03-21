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Cumhurbaşkanı Tatar Erenköy’de fidan dikim etkinliğine katılı

Tatar: “Vatan toprağımıza, Erenköy’e, bugünkü ağaçlandırma faaliyetiyle sahip çıkıyoruz”

21 Mart 2021 Pazar 15:37
Cumhurbaşkanı Tatar Erenköy’de fidan dikim etkinliğine katılı
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Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, fidan dikimi ve Erenköy şehitlerini yad etmek amacıyla, Bereket isimli gemi ile Erenköy’e gitti.  Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy Şehitliği’ni ziyaret etti, daha sonra fidan dikme etkinliğine katıldı.

Kıbrıs’ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fetih yılı olan 1571’i temsilen, Erenköy’de 1571 fidan dikildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy ziyaretinde gerçekleştirdiği konuşmada, Anadolu insanı için Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının savaştığı Çanakkale Savaşı ne anlam ifade ediyorsa, Kıbrıslı Türkler için de Şanlı Erenköy Direnişi’nin aynı önemi taşıdığına vurgu yaptı.

Anadolu ve dünyanın çeşitli yerlerinden Kıbrıslı Türk öğrencilerin, tahsillerini yarıda bırakarak Erenköy Direnişi’ne katılıp kahramanca savaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy Mücahitlerinin yazdıkları destanla Kıbrıslı Türklerin haklı mücadelesine verdikleri büyük desteğin altını çizdi.

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ERENKÖY’DEN DÜNYAYA VERİLEN MESAJ…

Erenköy Direnişi ile dünyaya, Kıbrıs’ta iki halkın söz sahibi olduğu mesajı verilerek, Kıbrıslı Türklerin de egemenlik hakkı olduğunun vurgulandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Onların ortaya koyduğu mücadele, bugün bizim müzakere masasında ortaya koyduğumuz mücadelemizdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Vatan toprağımıza, Erenköy’e, bugünkü ağaçlandırma faaliyetiyle sahip çıkıyoruz. Çevreyi koruyarak, ağaçlandırma faaliyetimizle, Erenköy’ü geleceğe hazırlıyoruz… Bugün burada hep birlikte Erenköy Direnişi’ni anıyoruz” dedi.

“EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDE YAN YANA YAŞAYAN İKİ DEVLET ESASI ŞART”

Anavatan Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde, yürütülen siyasetle, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda varoluş mücadelesinin devam ettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta bir antlaşma olacaksa, bunun egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devlet esasında olması gerektiğini yineledi.

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Son Güncelleme: 21.03.2021 16:39
Anahtar Kelimeler:
ErenköyKktcErsin TatarCumhurbaşkanı
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