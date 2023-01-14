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Cumhurbaşkanı Tatar Ercan'da üst düzey toplantıya başkanlık etti

14 Ocak 2023 Cumartesi 20:49
Cumhurbaşkanı Tatar Ercan'da üst düzey toplantıya başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, terminal binasının fiziki yapımının tamamlandığı yeni Ercan Havalimanı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve projenin tamamlanmasına yönelik yapılan üst düzey toplantıya başkanlık etti

“Yeni Ercan Havalimanı KKTC için çok büyük ve önemli bir yatırımdır”

Ercan Havalimanı’nda gerçekleşen toplantıda, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu,  KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Alişan Şan, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan, KEİ Direktörü Ömer Cihan, PGM 1. Yardımcısı Kasım Kuni, ilgili bakanlık müsteşarları ve bürokratlar yer aldı. 

Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı projesinin ivedilikle hayata geçirilmesinin önemine işaret ederek terminal binasının tamamlandığını ancak kalıcı elektrik, güvenlik ve diğer altyapı hususlarındaki çalışmaların da yapılmasıyla yeni Ercan Havalimanı’nın önümüzdeki aylarda açılabileceğini söyledi. 

Yeni Ercan Havalimanı’nın ülke ekonomisine, turizmine ve halkımıza önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, milyonlarca yolcuya hizmet  verecek yeni terminal binasının, KKTC için çok büyük ve önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, gerek yolcu güvenliği ve uçuş emniyeti, gerekse hizmet kalitesiyle dünyadaki modern havalimanları ile aynı düzeyde olması hedeflenen yeni Ercan Havalimanı’nın tamamlanması yönünde çalışmaların titizlikle yürütülmekte olmasını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

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