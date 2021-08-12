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Cumhurbaşkanı Tatar, Emirzade’nin kitaplarının tanıtım etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yazar Sevil Emirzade’nin “İzler” ve “Uğurlar Olsun Kıbrıs'ın Mavi Panjurlu Eski Hikâyeleri-Yazılsın Dostlukla Yenileri" adlı kitaplarının, BRT Yayıncılık Tarihi Müzesi önünde düzenlenen tanıtım etkinliğine katıldı.

12 Ağustos 2021 Perşembe 14:25
Cumhurbaşkanı Tatar, Emirzade’nin kitaplarının tanıtım etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasına göre, etkinlikte yaptığı konuşmada Yazar Sevil Emirzade’yi ortaya koyduğu eserlerden dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarihinin geçtiği evreleri özetlediği konuşmasında, Kıbrıs Türk tarihinin çok önemli noktalardan geçip bugünlere geldiğine işaret etti.

Yazar Sevil Emirzade’nin babası Hilmi Damdelen’in çok donanımlı bir öğretmen ve eğitim insanı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, değerli bir kültür insanı olarak tanımladığı Sevil Emirzade’yle gerçekleştirdiği üretimler nedeniyle gurur duyduğunu söyledi.

“ÜLKE GELECEĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanı Tatar, Yazar Sevil Emirzade’nin ortaya koyduğu sanatsal üretimlerin genç kuşaklara örnek olarak Kıbrıs Türk Halkı’nın ortaya koyduğu mücadelenin iyice öğrenilmesi temennisini dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu kitabın ortaya çıkmasının, halka bir eser olarak takdim edilmesinin ve Milli Arşiv'de yer bulmasının ülke geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı.

“KIBRIS TÜRKÜ’NÜN VAROLUŞUNUN TEMİNATI…”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında düzenlenen tarih çalıştayında Kıbrıs Türk tarihinin iyice araştırılması gerektiğinin ifade edildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün tarihinin çok zengin olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün tarihini geleceğe taşımanın Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda varoluşunun teminatı olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Yazar Sevil Emirzade’nin “İzler” ve “Uğurlar Olsun Kıbrıs'ın Mavi Panjurlu Eski Hikâyeleri-Yazılsın Dostlukla Yenileri" adlı kitaplarının ortaya çıkmasına katkı koyanlara teşekkürlerini iletti.

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Son Güncelleme: 12.08.2021 14:57
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