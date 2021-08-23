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Cumhurbaşkanı Tatar, Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil'i kabul etti

23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:00
Cumhurbaşkanı Tatar, Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil'i kabul etti

TATAR: “KOMUTANLARIMIZIN HİZMETLERİ UNUTULAMAZ” 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1965-74 yılları arasında Kıbrıs'ta “Zafer” kod adı ile görev yapmış olan Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Tatar,  Emekli Tümgeneral Evcil ve Kıbrıs’ta görev yapmış komutanları kabul etmekten onur duyduğunu belirtti.

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Tatar, konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının bu günlere ulaşmasında, Mücahit ve Mehmetçiklere önderlik eden kahraman komutanların hizmetlerinin unutulamayacağını belirtip, hayatta olanları saygıyla, olmayanları da rahmet ve minnetle anarak, şunları ifade etti:
“EOKA terör örgütüne karşı bir savunma örgütü olarak kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı’nı, daha sonra ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nı her koşulda büyük bir özveri ve fedakarlıkla yöneten ve halen yönetmekte olan bütün komutanlarımız halkımıza güven ve moral verirken, Mücahit ile Mehmetçiklerimiz de ülkemizin korunmasında görevlerini başarı ile yerine getirmektedir. Şahsım ve halkım adına tümüne en içten duygularımla teşekkürü bir borç bilirim.”
Emekli Tümgeneral Evcil de yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta görev yaptığı yılları unutamayacağını belirtirken, Kıbrıs Türk halkının büyük bir direniş ve mücadele sonrasında bu günlere ulaştığını kaydetti ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın ulusal davadaki kararlı duruşunu takdirle izlediklerini ve desteklediklerini ifade etti.     
 

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Son Güncelleme: 23.08.2021 16:22
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